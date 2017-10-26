掃到性騷颱風尾 知名情色攝影師遭封殺

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼好萊塢金牌製片哈維溫斯坦遭連續踢爆利用權勢性騷擾多名女星後，近日又爆出旗下擁有《Vogue》、《GQ》等知名雜誌的康泰納仕集團，宣布不再跟知名時尚攝影師泰瑞李察遜（Terry Richardson）合作拍攝。而在「康泰納仕」開了第一槍之後，包括義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）和時裝品牌Valentino，也相繼表示未來不會再與他合作。

知名情色攝影師泰瑞李察遜，遭旗下擁有《Vogue》、《GQ》等知名雜誌的康泰納仕集團封殺。（法新社）根據英國《每日電訊報》報導，康泰納仕集團副總裁James Woolhouse發出一封郵件，通知旗下所有媒體須即刻終止與泰瑞李察遜的合作關係，而已經拍攝但仍未刊出的照片，必須由其他內容取代。

南韓天團「BIGBANG」隊長GD，也曾造訪泰瑞李察遜的工作室。（翻攝自橘子娛樂）52歲的泰瑞李察遜以拍攝情色爭議照聞名，曾為多位知名人士掌鏡，也與女神卡卡、黛咪摩爾、凱特摩絲等明星交情甚好。他踰矩的行徑在行內早已不是秘密，《紐約雜誌》也曾刊登數位模特兒指控其性騷擾的親身經歷，但卻沒有對他的事業帶來太大影響。如今因好萊塢性騷擾傳聞不斷，讓他掃到風波，可說是始料未及。 泰瑞與英國超模凱特摩絲交情甚好。（翻攝自Sidewalk Hustle）

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