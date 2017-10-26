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「類主播」年薪千萬 演電影男一竟遭拒映

2017/10/26 12:52

〔記者洪素津／台北報導〕盛竹如反客為主，在民視《夜深人未靜》霸著主持台坐著不走，笑說「我播新聞播了大半輩子，坐主播台坐習慣啦」，馮光遠配合恭敬直喊「前輩請坐」，盛竹如從職業生涯幾乎與台灣電視發展史同步並行，馮光遠對於一個專業新聞人後來跑去做類戲劇節目主持人這樣的戲劇性轉折充滿好奇，盛竹如爆料，類戲劇橫掃全台時期，當時他曾經年薪超過千萬，是當紅的「類」主播。

盛竹如（右）霸著主播檯不放。（民視提供）盛竹如表示自己是個「電影狂」，不但愛看電影，每部看完還要編號、寫心得筆記，至今他已看過1700部電影，而且他還曾經投資拍電影，自己當男主角演過電影，只不過女主角老公看了有意見，決定「收回不准播」，讓盛竹如十分扼腕，也直說希望未來可以完成電影夢，也讓大家意外他當過電影男主角，很難以想像他演戲的樣子。

盛竹如是當紅類戲劇主持人。（民視提供）在馮光遠眼中，年過七旬的盛竹如堪稱是熟齡銀髮族的最佳範例，而盛竹如至今從未用過手機，想找他就只能打家用電話，盛竹如幽默的說：「想找我就找得到我，找不到我，對方活該，我也活該。」，此話一出也讓馮光遠舉雙手認同，笑說要手機丟掉一陣子。馮光遠（右）驚嘆盛竹如不用手機。（民視提供）

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