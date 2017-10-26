出道26年首買房 張智霖狠砸3.7億當鄭秀文鄰居

張智霖（右）與袁詠儀（左）結婚多年，是演藝圈中的模範夫妻。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕46歲港星張智霖與港姐妻袁詠儀結婚多年，小倆口除了是演藝圈模範夫妻，還是少數的不買房主義者，近日他狠砸港幣9180萬（約台幣3.7億元），以個人名義購入人生人第一間房，並與鄭秀文當鄰居。

張智霖（左）上個月以個人名義，購入人生第一間房。（翻攝自微博）張智霖與袁詠儀是演藝圈少數秉持不買房主義者，過去以月租20萬（約台幣80萬元）在多處租豪宅居住，近日香港土地註冊處資料顯示，上月大坑大寶閣的高層樓海景房有買賣紀錄，登記買家為張智霖（CHEUNG CHI LAM JULIAN），原屋主於1991年以690萬（約台幣2760萬元）購入，此次以9180萬售出（約台幣3.7億元），轉手獲利8490萬（約台幣3.4億元），升值超過12倍。

張智霖事後向港媒坦承買房，他表示是有需求才會購屋，純粹是要與家人一同居住，並非投資。 張智霖以9180萬（約台幣3.7億元），購入大坑大寶閣的高層樓海景房。（翻攝自網路）

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