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首頁 > 婉君推

星光女歌手發片 慘遭富家千金女阻撓

2017/10/26 12:25

〔記者蕭方綺／台北報導〕盧瑮莉參加由導演姜寧與張艾亞在UP直播主持的《女神情爆局》，大唱自己創作的最新專輯，受到觀眾極大好評，甚至有觀眾以為盧瑮莉是對嘴唱，結果盧瑮莉大清唱讓觀眾見識到盧瑮莉的歌唱實力。

盧瑮莉上節目談出道辛酸史。（女神情爆局提供）雖然外型亮眼、歌唱實力也有目共賭，但盧瑮莉星途並非那麼順遂，在參加完《星光》後本來是要跟另外兩位女生一起組團出道，結果另外兩位女生當中，有一位家境非常好，堪稱千金，卻完全不會唱歌、跳舞，惟該千金的母親提供唱片公司大筆資金，因此唱片公司對於此女百般呵護，甚至要求盧瑮莉要擔任隊長的工作，負責訓練該女的唱歌及跳舞。

怎知千金不但不努力學習，反而回去跟母親抱怨盧瑮莉對她太為嚴格，而唱片公司也為了平息該千金的不滿，就順應千金母親的要求，解除盧瑮莉的隊長職位，但盧瑮莉覺得團隊就是一體的，如果該千金如此不知長進，那她寧願退團，結果在盧瑮莉退團後，該團體還是出片了，但結果當然是失敗的。

即便如此，該千金不但不思改進，還怪是因為團體另外兩位拖累她，結果該名千金歌手又花了巨資幫自己出了個人專輯，還是一樣慘敗。

盧瑮莉（中）上節目，談出道辛酸史。（女神情爆局提供）她在節目上說完這段辛酸血淚史後，不禁被聯想歌壇千金歌手不多、又是團體出道，很多網友聯想到該不會是李宓吧，盧瑮莉趕緊解釋她說的千金歌手是三個字的，而且她覺得李宓非常努力，加上李宓上一張唱片的製作人，還是她現在唱片公司的老闆，所以她說：「絕對不是李宓請大家不要誤會了。」

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