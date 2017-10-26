雙胞胎發病 依依心疼：慘不忍睹

〔記者蕭方綺／台北報導〕「雙胞胎依依佩佩」中的姊姊依依3月剖腹產下雙胞胎兒子吐司和麵包，兩個寶寶才剛滿7個月，卻得到了嬰幼兒界「大魔王」的腸病毒，吐司和麵包2人通通中招，手腳都出現大量水泡，幾乎沒有一處是完好的，讓依依相當心疼。

依依在臉書曬出兒子生病模樣，讓人心疼。（翻攝自臉書）依依24日在臉書透露吐司和麵包不幸得了腸病毒，還PO出兒子們發病的照片，只見兩寶寶白嫩的皮膚上佈滿一顆一顆細小的紅疹，大腿和小手更是一整片蔓延，手背上的紅疹還略微脫皮，簡直是慘不忍睹，她表示，坊間傳言寶寶出生6個月內因為還留有母親抗體，不容易生病，沒想到上週兒子們剛滿7個月，就這麼碰巧中標了。唯一讓她慶幸的是，大兒子「小餅乾」逃過，讓她立刻將孩子送到娘家去隔離。

依依在臉書曬出兒子生病模樣，讓人心疼。（翻攝自臉書）由於最近腸病毒肆虐，依依也建議同樣剛生產的媽媽網友，雖然媽媽在懷孕時，給孩子的保護力非常完整，但出生後一定要銜接好，才不會讓病毒有機可趁，對於外界質疑是否家居清潔做得不夠？她也強調自己是個洗手洗得很誇張的媽媽，雙胞胎平時也不會出門，但還是得病。 依依的一對雙胞胎兒長得相當可愛。（翻攝自臉書）

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