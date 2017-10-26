《雷神3》開片狂吸3400萬！榮登台灣影史10月開片冠軍

克里斯漢斯沃在《雷神索爾3：諸神黃昏》的短髮造型，加上八塊肌發威，在台開出好成績。（漫威提供）〔記者許世穎／台北報導〕漫威最新電影《雷神索爾3：諸神黃昏》前天晚場起率先在台上映，加上昨天全台共開出3400萬台幣票房佳績，榮登台灣影史10月份開片票房冠軍，在「漫威電影宇宙」系列排名第5，僅次於《鋼鐵人3》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《美國隊長3：英雄內戰》以及《復仇者聯盟》，更創下「雷神」個人電影的新紀錄！

《雷神索爾3：諸神黃昏》目前爛分茄分數又上升回99分，持續佔據「漫威電影宇宙」評分之冠。（翻攝自爛番茄網站）該片在知名影評網站爛番茄一開局就爆出超好評，至本稿刊登前，還是維持著99%的新鮮度，72個評分中有71個新鮮，不僅是「雷神」系列至今最佳，也持續佔據「漫威電影宇宙」最高評價寶座。

本集卡司包括「索爾」克里斯漢斯沃、「洛基」湯姆希德斯頓、「浩克」馬克盧法洛等粉絲熟悉的角色，影后凱特布蘭琪飾演新反派「冥后」海拉，泰莎湯普森則飾演「女戰士」瓦爾基麗，還有「奇異博士」班奈迪克康柏拜區也將現身電影中。《雷神索爾3：諸神黃昏》全台上映中。

《雷神索爾3：諸神黃昏》官方「救命」片段：

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