限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

偉晉玩遊戲PK女星 下一秒「老漢推車」好害羞

2017/10/26 11:45

《娛樂百分百》推出「萬聖節大對抗」企劃，偉晉、張文綺、邱鋒澤、安喬，夏語心等人現場大PK。（八大提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕萬聖節將登場，八大《娛樂百分百》推出「萬聖節大對抗」企劃，找來SpeXial偉晉與張文綺、邱鋒澤、安喬，夏語心等人，變裝成吸血鬼、安娜貝爾、殭屍等角色，進行萬聖節遊戲PK，在激烈的競賽過程中，偉晉看到夏語心跌倒，卻見死不救，意外揭露逗趣的「腹黑」真面目；扮成春麗的夏語心，則是發揮過人神力，把安喬往偉晉方向撞，湊成一對，被虧可以去當媒婆，「笑」果十足。

張文綺（左二）、夏語心（右二）PK接糖果。（八大提供）在「不給糖就搗蛋」遊戲中，眾人比賽誰能接到最多糖果，扮成安娜貝爾的張文綺戰鬥力十足，多次被落下的糖果打中，都沒哀一聲，一見到敵隊的夏語心跌倒，立刻拋開勝負，伸出援手上前攙扶，卻引來同隊的偉晉大叫制止:「不要救她！趁現在多搶些糖果！」逗得眾人哈哈大笑。

《娛樂百分百》安喬（右）和偉晉（左）撞一起，雙方露出害羞表情。（八大提供）不肯救人的偉晉，下一秒就立刻凸槌，在玩「爆抱鬼抓人」矇眼遊戲時，搞錯方向直直誤撞攝影機，笑翻現場來賓；挑戰坐滑椅和扭扭車到指定區域的「猛鬼衝衝衝」時，變裝成春麗的夏語心則充分展現該角色的格鬥神力，把坐在扭扭車上的邱鋒澤推向陳樂樂，讓兩人送作堆，還把安喬從寬闊的攝影棚中，往偉晉的方向撞，讓偉晉當場臉紅害羞：「不要這樣啦！」眾人也猛虧夏語心:「根本就該去當媒婆啊！」該集內容將在26日晚間6點播出。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」 張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」
2017/10/26 07:39
保羅沃克燒死車內 愛女銷案和解保時捷 保羅沃克燒死車內 愛女銷案和解保時捷
2017/10/26 08:18
「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻 「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻
2017/10/26 07:19
本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照 本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照
2017/10/26 07:46
和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說... 和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說...
2017/10/26 07:19
鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人 鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人
2017/10/26 07:42
《七夜怪談》童星貞子 15年後變這樣美呆 《七夜怪談》童星貞子 15年後變這樣美呆
2017/10/26 07:29
台灣影人東京走紅毯 日媒們全都3個字相迎！ 台灣影人東京走紅毯 日媒們全都3個字相迎！
2017/10/26 08:38
淫魔製片強行口交 女星悲訴影業知情不報 淫魔製片強行口交 女星悲訴影業知情不報
2017/10/26 07:09
iPhone X怎麼買最划算？ 五大電信資費一張表搞懂 iPhone X怎麼買最划算？ 五大電信資費一張表搞懂
2017/10/26 07:24
陳亞蘭帶新秀負重任 冬山河水上巴士變身古船 陳亞蘭帶新秀負重任 冬山河水上巴士變身古船
2017/10/26 07:41
情色女王遇電車癡漢 偷聞OO超變態 情色女王遇電車癡漢 偷聞OO超變態
2017/10/26 10:16
不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣 不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣
2017/10/26 06:15
「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru 「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru
2017/10/26 06:10
渡邊直美當媽上癮 30歲不婚頭卻想生五寶 渡邊直美當媽上癮 30歲不婚頭卻想生五寶
2017/10/26 07:39
（影音）男星開刀暴瘦19公斤 割掉膽囊照獵山豬 （影音）男星開刀暴瘦19公斤 割掉膽囊照獵山豬
2017/10/26 07:37
男星自招告白魯蛇 買衛生棉放身上預備 男星自招告白魯蛇 買衛生棉放身上預備
2017/10/26 07:30
「眼瞼肉快與眼球分開」 女星忍淚開第27次刀 「眼瞼肉快與眼球分開」 女星忍淚開第27次刀
2017/10/26 07:34
金牌經紀人驟逝 金馬導演相識30年不捨 金牌經紀人驟逝 金馬導演相識30年不捨
2017/10/26 07:17
拍到雙宋東京約會卻不登 D社首席記者曝原因 拍到雙宋東京約會卻不登 D社首席記者曝原因
2017/10/26 11:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.