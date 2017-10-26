偉晉玩遊戲PK女星 下一秒「老漢推車」好害羞
2017/10/26 11:45
《娛樂百分百》推出「萬聖節大對抗」企劃，偉晉、張文綺、邱鋒澤、安喬，夏語心等人現場大PK。（八大提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕萬聖節將登場，八大《娛樂百分百》推出「萬聖節大對抗」企劃，找來SpeXial偉晉與張文綺、邱鋒澤、安喬，夏語心等人，變裝成吸血鬼、安娜貝爾、殭屍等角色，進行萬聖節遊戲PK，在激烈的競賽過程中，偉晉看到夏語心跌倒，卻見死不救，意外揭露逗趣的「腹黑」真面目；扮成春麗的夏語心，則是發揮過人神力，把安喬往偉晉方向撞，湊成一對，被虧可以去當媒婆，「笑」果十足。
張文綺（左二）、夏語心（右二）PK接糖果。（八大提供）在「不給糖就搗蛋」遊戲中，眾人比賽誰能接到最多糖果，扮成安娜貝爾的張文綺戰鬥力十足，多次被落下的糖果打中，都沒哀一聲，一見到敵隊的夏語心跌倒，立刻拋開勝負，伸出援手上前攙扶，卻引來同隊的偉晉大叫制止:「不要救她！趁現在多搶些糖果！」逗得眾人哈哈大笑。
《娛樂百分百》安喬（右）和偉晉（左）撞一起，雙方露出害羞表情。（八大提供）不肯救人的偉晉，下一秒就立刻凸槌，在玩「爆抱鬼抓人」矇眼遊戲時，搞錯方向直直誤撞攝影機，笑翻現場來賓；挑戰坐滑椅和扭扭車到指定區域的「猛鬼衝衝衝」時，變裝成春麗的夏語心則充分展現該角色的格鬥神力，把坐在扭扭車上的邱鋒澤推向陳樂樂，讓兩人送作堆，還把安喬從寬闊的攝影棚中，往偉晉的方向撞，讓偉晉當場臉紅害羞：「不要這樣啦！」眾人也猛虧夏語心:「根本就該去當媒婆啊！」該集內容將在26日晚間6點播出。
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