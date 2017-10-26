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首頁 > 婉君推

懶人也想吃秋蟹？選這一款準沒錯

2017/10/26 11:34

7-ELEVEN「秋蟹．海鮮預購」第二波即日起開跑。（7-ELEVEN提供）〔記者林欣若／台北報導〕秋天是大啖螃蟹的季節，7-ELEVEN早在9/11便舉辦「秋蟹．海鮮預購」活動，帶動相關類別業績成長最高一成，即日起第二波開檔，主打當令大閘蟹、海鮮鍋物、海鮮零食三大主題。

預購第二波新品–台灣大閘蟹。（7-ELEVEN提供）7-ELEVE表示，今年大閘蟹外部市場價格相較去年增加10%，而7-ELEVEN引進的大閘蟹價格不變，甚至較去年便宜，更嚴選經過SGS把關的活蟹，以產地低溫直送、新鮮宅配到府，共計6種規格可購買，單隻售價208元至790元不等。

預購第二波新品–泰國小農莊好食鮮酥蝦頭。（7-ELEVEN提供）看準鍋物商機，7-ELEVE推出「海鮮王極致海鮮鍋」，一鍋六種海鮮配料奢華豐富；此外更觀察到，海鮮零食結構今年累計至今吸引超過破萬人次到店購買，人氣前三名海鮮零食單品分別為日本直輸「旬味章魚片」、可吃得到整隻蝦的「蝦叔叔大尾蝦酥」、選用阿根廷魷魚，低溫油炸酥脆不膩的「卡拉龍珠」，此次新增「泰國小農莊好食鮮酥蝦頭」、「眼鏡伯手工炭燒飛卷片」2款新品，方便海鮮饕客就近到7-ELEVEN採買。

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