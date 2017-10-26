嘻哈迷快看 PUMA送你機票聽Jay-Z演唱會

〔記者林欣若／台北報導〕號稱是華人電商市場的瘋狂日1111光棍節即將來臨，PUMA搶搭消費者網購熱潮，今特宣布震撼好消息，推出網購平台專屬 「PUMA 1111 終結孤單，送你去洛杉磯看 Jay-Z 演唱會」滿額抽獎活動，即日起至11月5日止，只要在兩大指定電商Yahoo 奇摩購物中心PUMA旗艦店及Momo購物網PUMA品牌旗艦館消費滿4,444元，即可獲得抽獎機會，幸運得獎者將贏得今年12月21日場次「Jay-Z 4:44 巡迴演唱會」A級搖滾區門票2張及雙人洛杉磯來回機票。

PUMA近來積極延攬歌手合作，從2014年宣布邀請國際流行天后蕾哈娜 （Rihanna） 擔任其品牌創意總監並接續推出轟動運動時尚圈的 FENTY PUMA by RIHANNA系列商品，接著網羅素有靈魂魔人之稱的超人氣R&B創作歌手威肯 （The Weeknd）、及底特律之子BIG SEAN加入其全球品牌大使行列。

今年 7 月，PUMA更宣布與美國嘻哈天王Jay-Z聯手，正式成為「Jay-Z 4:44 巡迴演唱會」的合作夥伴，從運動跨足到時尚，甚至是音樂圈，種種挑戰皆展現出 PUMA在全球市場的積極佈局野心。 PUMA 1111光棍節終結孤單，送你去洛杉磯看Jay-Z。（PUMA提供）

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