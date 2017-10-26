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鬼怪新娘畫報展獨特魅力 榮幸搭檔孔劉演出

2017/10/26 12:19

〔娛樂頻道／綜合報導〕出演韓劇《孤單又燦爛的神─鬼怪》而走紅的南韓女星金高恩近日接受雜誌訪問，談到鬼怪》，金高恩表示很高興能跟孔劉搭戲，其實從咖啡王子一號店》時就非常喜歡他，能夠和男神合作，她感到十分榮幸。鬼怪新娘金高恩日前接受雜誌訪問。（翻攝自《Marie Claire HK》IG）

雜誌《Marie Claire HK》日前在Instagram上傳最新一期畫報，照片中金高恩一襲One Piece洋裝以及毛呢材質的格紋西裝外套，散發出屬於她獨特優雅的魅力。照片中金高恩一襲One Piece洋裝以及毛呢材質的格紋西裝外套，散發出屬於她獨特優雅的魅力。（翻攝自《Marie Claire HK》IG）

而提及新作《季春奶奶》，她也分享自己大學時有6年的時間都跟奶奶同住，因此在看到劇本後，非常有共鳴，還哭了很久，也馬上決定要接拍這部電影。此片也將於明日在台上映，屆時粉絲就可以在大螢幕觀賞金高恩精湛的演技。金高恩新作在《季春奶奶》中重溫感人祖孫情（車庫娛樂提供）

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