破紀錄！蕭亞軒比新歡大16歲 鮮肉年齡再下修

〔記者陳慧玲／台北報導〕38歲的「ELVA」蕭亞軒感情世界頗精彩，過去傳過緋聞的皆是帥哥等級，前幾任又偏好姊弟戀，這次被週刊拍到相聚12小時的嫩男「新歡」Justin，年齡再次下修，比之前柯震東、Michael陳樺又更年輕，再次破紀錄。

蕭亞軒緋聞對象年齡再下修。（翻攝自臉書）ELVA比前前任柯震東大12歲，比前任陳樺大13歲，這次被拍到一起去KTV，又回到ELVA住處待12小時的男子，在臉書上的名字是黃正皓Justin，從他自我介紹可得知，Justin是1995年出生的雙魚座男子，今年才22歲，足足比ELVA小了16歲，也是她歷任傳過緋聞對象中最年輕的，名符其實「小鮮肉」。

和ELVA傳緋聞的黃正皓（左）曾與四葉草拍廣告。（翻攝自臉書）被指稱是ELVA新歡的黃正皓，加拿大溫哥華出生，過去和四葉草拍過廣告，也是他的廣告「處男作」，他說：「第一次能參與的廣告，幸運地碰上可愛美女四葉草，多謝專業的製作團隊、導演、監製給我機會，我會繼續加油！」

黃正皓首次到小巨蛋看金曲獎典禮。（翻攝自臉書）而今年金曲獎典禮，黃正皓也首次到小巨蛋現場觀看，興奮說：「從沒想過自己能在第28屆金曲獎的現場！好興奮啊，第一次參與這麼大型的音樂頒獎典禮，還可以聽到很多我喜歡的歌曲。」

雖然黃正皓被疑似ELVA「新歡」，但她的經紀公司表示：「當天是有一群朋友來台北玩聚會，結束後一群人一起回ELVA家聊天，ELVA就是重朋友，天生好客，盡地主之誼。」

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