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首頁 > 婉君推

拍到雙宋東京約會卻不登 D社首席記者曝原因

2017/10/26 11:10

宋仲基（右）與宋慧喬（左）10月31日將於首爾新羅飯店舉行婚禮。（翻攝自news1）〔娛樂頻道／綜合報導〕「雙宋CP」宋仲基、宋慧喬脫單倒數5天，小倆口7月宣布婚訊後，韓媒隨即公開兩人1月的約會照，外界好奇為何拍到當下，不直接公開照片，近日該跟拍的記者上節目透露背後原因。

宋仲基（左）、宋慧喬（右）1月曾被拍到在東京約會照。（翻攝自Dispatch）負責追訪「雙宋CP」的《Dispatch》首席記者朴惠真，近日獲邀至ViuTV《K1頭條》當嘉賓，她透露從去年年底開始，已聽聞宋仲基和宋慧喬走得很近，即便合作的電視劇結束後，還是不斷見面，有時還與劇組人員見面，所以要確認兩人是否為情侶關係，是相當不容易的事，所以花了許多時間。

《Dispatch》首席記者朴惠真。（翻攝自ViuTV）外界也好奇，既然1月就拍到雙宋在東京的約會照，為何當下不立刻公開，朴惠真則表示，為了報導的正確度，會先做判斷，「比起照片，更重要的是Timing（時機）！」《太陽的後裔》播畢後，宋仲基（右2）、宋慧喬（左）仍時常與劇組人員見面。（翻攝自Dispatch）

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