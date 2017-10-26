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EXO四巡開跑門票秒殺 人氣紅不讓

2017/10/26 09:45

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢男團EXO每出新歌必攻佔各大排行榜，人氣紅不讓，近期也宣布第四次巡迴演唱會《EXO PLANET #4 The EℓyXiOn》正式開跑，一連唱三天共66000張門票一開賣就迅速秒殺，秒殺的程度連EXO的編舞老師都在IG表示「買不到票」，更有網友直言「全首爾的網咖都客滿了」，再次見證EXO的超高人氣。南韓大勢男團人氣紅不讓，演唱會門票迅速秒殺。（翻攝自EXO臉書）

不過日前卻也傳出泰國仲介利用EXO詐財的事件，泰國當地的仲介假藉EXO將在泰國舉辦演唱會的名義，向泰國當地主辦方詐財高達45億，消息一出，EXO所屬的經紀公司SM也立即委託法務部門針對相關事件做出檢討。EXO人氣太旺，遭仲介利用詐財。（翻攝自EXO臉書）

EXO過去也曾遇過起初是簽訂以「Fan Meeting」形式演出，仲介卻假藉「演唱會」名義售票，但粉絲到場後發現現場設備簡陋，怒喊退票，甚至在收到款項之前中韓仲介就一起「落跑」，最後還是EXO自己貼錢才完成表演。只能說人紅是非多，粉絲只能多加注意以免受騙。秒殺的程度連EXO的編舞老師都在IG表示「買不到票」。（翻攝自IG）


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