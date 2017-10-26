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首頁 > 婉君推

本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照

2017/10/26 07:46

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森八點華劇《真情之家》昨（24日）首播，戲裡李維維飾演的老模，把尷尬詮釋微妙微肖，尤其是以「型錄一姐」之姿和小模卡位PK的部分，受到觀眾好評。另外，「本土劇一哥」謝承均重回偶像劇，客串演出攝影師，網友看到了驚呼：「為什麼仔哥出現在這？」李維維笑說，當時拍戲時，她還以為仔哥是別的劇組來拍戲，原本還打算找他一同合照，經劇組說明才知道是來跟她對戲的，一旁的JR大笑：「我姐就是這樣天然傻！」

謝承均（左）客串《真情之家》，一出場讓粉絲好驚訝。（三立提供）從小就移居美國的陽詠存，從出場時就以甜美的嗓音口白令人陶醉，最特別是她那一口流利的英文腔調，讓網友讚賞好聽自然，她也說因為角色設定需求，有把這部分稍稍放大一些，而且也有網友發現陽詠存不管是過去在《真愛趁現在》中飾演楊奕晴，還是《浮士德的微笑》中的簡小悅，很明顯看出每個角色的不同，都有下功夫去揣摩，三立華劇臉書也立馬推出「溫馨英文」，邀粉絲跟陽詠存一起練習說英文。李維維（右）劇中飾演老模，並力拚嫩模來搶工作。（三立提供）謝承均客串《真情之家》，一出場讓粉絲好驚訝。（三立提供）陽詠存（右）在飛機上不小心將泡麵打翻到孫沁岳身上。（三立提供）

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