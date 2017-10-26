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鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人

2017/10/26 07:42

Adam冠宇從網紅正式成為演員，後勢看好。（賢叔輯提供）〔記者吳志偉／台北報導〕新生代小鮮肉「Adam」林冠宇一年前因一張照片在網路爆紅，之後接觸娛樂圈並開始拍戲，昨天（10/25）過生日的他，剛好演出的作品在全球淘寶App上播出，讓他開心地說：「這是我收過最好的生日禮物，第一次在海報上看到自己的名字，裱框拿回去送阿嬤！」

Adam冠宇從網紅正式成為演員，後勢看好。（賢叔輯提供）電商平台淘寶從2016年進軍影視製作，在App內建立淘寶二樓，以高規格製作商品故事微電影，今年拍攝原創劇《一千零一夜2》時，啓用了台灣演員當主角，Adam說：「聽到邀請時覺得很不可思議，以為他們找錯『冠宇』了，畢竟我的名字很常見。」

Adam冠宇從網紅正式成為演員，後勢看好。（賢叔輯提供）微電影《一千零一夜2》雖然僅有8集，但為呈現最有故事感的畫面，劇組大成本遠赴甘肅、雲南取景，Adam跟著劇組走進沙漠、探訪壩美世外桃源，自比像空中飛人的他說：「這10次的飛行不只收穫演員的經驗，我像認識一個新世界，不然我從來不知道出門不用帶錢也可以在一個地方生活兩個月。」有別於劇中扮演來自未來帶著高科技產品的精明博士，不熟悉行動應用的Adam在北京也鬧了不少笑話，在雜貨店買完東西結帳時，因為沒用過行動支付，大媽拿走他的手機要直接掃QR Code，單純的他說：「不會這幾瓶水要拿我的手機抵吧？」讓一旁的經紀人哭笑不得。

Adam除了微電影、廣告作品外，年初拍攝電影《紅樓夢》後，也拍攝了美食劇《等，等》，入行一年的他開玩笑說：「辭去健身房工作到現在，我終於可以回家跟爸媽說我上台北當演員了！」

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