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陳亞蘭帶新秀負重任 冬山河水上巴士變身古船

2017/10/26 07:41

陳亞蘭演出楊麗花歌仔戲《忠孝節義》。（台視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕台視楊麗花歌仔戲《忠孝節義》正加緊拍攝中，為配合劇情需要，台視和劇組合力精心策劃，將宜蘭冬山河一艘現代「水上巴士」改造成精緻優美的古船，巧奪天工的技法讓不少觀光客嘖嘖稱奇。

左起郭子乾、陳亞蘭、林佩儀演出楊麗花歌仔戲《忠孝節義》。（台視提供）在「路遙知馬力」單元飾演「路遙」的陳亞蘭表示：「在台灣要拍古裝戲，不是演戲困難、而是場景陳設困難，這艘船更是難上加難。美術組與導演宗華討論後，經過多日規劃丈量設計，終於成功將水上巴士打造成古船，並在好山好水的冬山河拍攝這場兄弟巧遇的重頭戲。」

陳亞蘭演出楊麗花歌仔戲《忠孝節義》。（台視提供）郭子乾飾演陳亞蘭劇中的知心兄弟「丁霸」，其他演員大多是由「楊麗花歌仔戲」海選活動選出的優秀學員參與。楊麗花為傳承歌仔戲並導正社會風氣，再度復出製作教忠教孝的好戲，陳亞蘭轉述楊麗花的想法：「她認為看歌仔戲的孩子不會變壞，所以全力以赴要完成使命。」也特別感謝圈內好友全力相挺：「郭子乾、王彩樺、白雲、澎恰恰等好友都是義不容辭、兩肋插刀支持台灣文化。」郭子乾開玩笑說：「沒想到這齣重情重義的戲也有『船』（床）戲，我是來演教忠教孝中的『肖ㄟ 』（台語瘋子），亞蘭是來英雄救美。」楊麗花歌仔戲《忠孝節義》宜蘭水上巴士照片。（台視提供）楊麗花歌仔戲《忠孝節義》宜蘭古船照片。（台視提供）

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