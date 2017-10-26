唐綺陽獻出第一次 直呼「占星容易很多」
2017/10/26 07:41
唐綺陽第一次料理泰菜，響導阿佐在旁協助。（亞洲旅遊台提供）〔記者吳志偉／台北報導〕唐綺陽主持亞洲旅遊台行腳節目《唐綺陽逍遙遊》到泰國出外景，讓身為知名吃貨的她，不但帶領觀眾嚐遍當地美食之外，還穿起圍裙獻出螢光幕前料理泰菜處女秀，參加體驗課程前，她信心滿滿的說：「做完當然會請工作人員吃，我也不用擔心他們拉肚子，因為泰國食物酸酸辣辣，他們已經拉了，哈！」
唐綺陽第一次料理泰菜，還到傳統市場買菜。（亞洲旅遊台提供）唐綺陽以為只要進教室開始做菜就好，想不到要從買材料開始，於是住在當地的響導阿佐，帶著她去傳統市場買材料，一進入市場驚見各式各樣的蔬菜，唐綺陽完全分辨不出種類，還拿起蔬菜左聞右聞，接著笑說：「我覺得研究星座容易很多！」
唐綺陽第一次料理泰菜。（亞洲旅遊台提供）在廚藝課程開始時，唐綺陽有點慌張地問說：「別人都一組一組，只有我是一個人嗎？」阿佐一旁安慰：「別怕！有我這個小幫手！」沒想到她邊做菜還又邊說：「我真的覺得占星簡單多了！」經過一番奮鬥後終於完成了，工作人員紛紛來試吃，在當地隨行翻譯試吃時，她還在旁開玩笑說：「我給你加薪，你來告訴大家道不道地，好不好吃。」隨行翻譯立馬說：「這個最好吃了！」雖說這是唐綺陽第一次下廚做泰國菜，但還是獲得大家好評。唐綺陽第一次料理泰菜。（亞洲旅遊台提供）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。