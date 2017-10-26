渡邊直美當媽上癮 30歲不婚頭卻想生五寶

〔記者羅子欣／綜合報導〕日本人氣諧星渡邊直美轉戰演戲十分成功，首次擔綱主演的日劇《職業婦女向前衝》（原名：最強的媽媽 栞那）收視就獲得不俗成績，她在戲裡演出一名成功兼顧事業和家庭的服裝設計師，但戲外已到適婚年齡的她身邊卻還沒半個對象，被問到會不會想婚，她語出驚人表示：「看了許多前輩的例子，覺得過於著急好像也不太好，所以60歲之前能結婚就好了。」卻對當媽十分憧憬，直說想生5個小孩，連順序都想好。

渡邊直美在《職業婦女向前衝》中飾演一名熱血母親。（緯來日本台提供）渡邊直美周一剛過30歲生日，她雖然把婚姻看很淡，但因為演了《職》劇，整個當媽當上癮，尤其提到劇中演她兒子的童星川原瑛都，還會母愛大爆發，直讚他是天才童星，兩人不僅戲裡有不少溫馨互動，戲外也黏TT，川原瑛都常抱著渡邊猛親，戲裡戲外感情都非常融洽，渡邊還透露因為沒有手足，希望未來能夠生5個孩子互相陪伴，還指定順序要「男、男、女、男、女」，至於未來對象的條件？她說要跟她有同樣的笑點，這樣夫妻就能營造一個笑聲不斷的幸福家庭。《職業婦女向前衝》將從今日（26日）起週一至週五每晚10點於緯來日本台播出。 渡邊直美（右）和童星川原瑛都戲裡戲外都感情融洽黏TT。（KKTV提供） 渡邊直美（右）在日劇《職業夫女向錢衝》中飾演一名母親，和男星要潤（左）飾演夫妻。（緯來日本台提供）

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