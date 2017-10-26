限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

渡邊直美當媽上癮 30歲不婚頭卻想生五寶

2017/10/26 07:39

〔記者羅子欣／綜合報導〕日本人氣諧星渡邊直美轉戰演戲十分成功，首次擔綱主演的日劇《職業婦女向前衝》（原名：最強的媽媽 栞那）收視就獲得不俗成績，她在戲裡演出一名成功兼顧事業和家庭的服裝設計師，但戲外已到適婚年齡的她身邊卻還沒半個對象，被問到會不會想婚，她語出驚人表示：「看了許多前輩的例子，覺得過於著急好像也不太好，所以60歲之前能結婚就好了。」卻對當媽十分憧憬，直說想生5個小孩，連順序都想好。

渡邊直美在《職業婦女向前衝》中飾演一名熱血母親。（緯來日本台提供）渡邊直美周一剛過30歲生日，她雖然把婚姻看很淡，但因為演了《職》劇，整個當媽當上癮，尤其提到劇中演她兒子的童星川原瑛都，還會母愛大爆發，直讚他是天才童星，兩人不僅戲裡有不少溫馨互動，戲外也黏TT，川原瑛都常抱著渡邊猛親，戲裡戲外感情都非常融洽，渡邊還透露因為沒有手足，希望未來能夠生5個孩子互相陪伴，還指定順序要「男、男、女、男、女」，至於未來對象的條件？她說要跟她有同樣的笑點，這樣夫妻就能營造一個笑聲不斷的幸福家庭。《職業婦女向前衝》將從今日（26日）起週一至週五每晚10點於緯來日本台播出。渡邊直美（右）和童星川原瑛都戲裡戲外都感情融洽黏TT。（KKTV提供）渡邊直美（右）在日劇《職業夫女向錢衝》中飾演一名母親，和男星要潤（左）飾演夫妻。（緯來日本台提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」 張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」
2017/10/26 07:39
本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照 本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照
2017/10/26 07:46
「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻 「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻
2017/10/26 07:19
保羅沃克燒死車內 愛女銷案和解保時捷 保羅沃克燒死車內 愛女銷案和解保時捷
2017/10/26 08:18
和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說... 和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說...
2017/10/26 07:19
鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人 鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人
2017/10/26 07:42
不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣 不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣
2017/10/26 06:15
陳亞蘭帶新秀負重任 冬山河水上巴士變身古船 陳亞蘭帶新秀負重任 冬山河水上巴士變身古船
2017/10/26 07:41
「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru 「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru
2017/10/26 06:10
淫魔製片強行口交 女星悲訴影業知情不報 淫魔製片強行口交 女星悲訴影業知情不報
2017/10/26 07:09
台灣影人東京走紅毯 日媒們全都3個字相迎！ 台灣影人東京走紅毯 日媒們全都3個字相迎！
2017/10/26 08:38
（影音）男星開刀暴瘦19公斤 割掉膽囊照獵山豬 （影音）男星開刀暴瘦19公斤 割掉膽囊照獵山豬
2017/10/26 07:37
《七夜怪談》童星貞子 15年後變這樣美呆 《七夜怪談》童星貞子 15年後變這樣美呆
2017/10/26 07:29
iPhone X怎麼買最划算？ 五大電信資費一張表搞懂 iPhone X怎麼買最划算？ 五大電信資費一張表搞懂
2017/10/26 07:24
渡邊直美當媽上癮 30歲不婚頭卻想生五寶 渡邊直美當媽上癮 30歲不婚頭卻想生五寶
2017/10/26 07:39
「東京車展」指標車款現場傳真１─豐田點將錄 「東京車展」指標車款現場傳真１─豐田點將錄
2017/10/26 06:00
唐綺陽獻出第一次 直呼「占星容易很多」 唐綺陽獻出第一次 直呼「占星容易很多」
2017/10/26 07:41
「東京車展」指標車款現場傳真2─日產、大發、鈴木 「東京車展」指標車款現場傳真2─日產、大發、鈴木
2017/10/26 06:05
高潮要來了！百貨週年慶 吹髮機王大決鬥 高潮要來了！百貨週年慶 吹髮機王大決鬥
2017/10/26 07:07
「眼瞼肉快與眼球分開」 女星忍淚開第27次刀 「眼瞼肉快與眼球分開」 女星忍淚開第27次刀
2017/10/26 07:34
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.