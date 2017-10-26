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張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」

2017/10/26 07:39

〔記者吳志偉／台北報導〕綜藝大哥大張菲次子張少懷與藝人老婆翁馨儀育有女兒小櫻桃、兒子栗子，24歲的她，日前被直擊帶著小櫻桃到東區，站在4歲女兒身邊，卻一點也沒有媽媽味，只不過當載孩子回天母住處時，一路數十公里路程都沒開大燈，當場變成「馬路三寶」。

張少懷與翁馨儀育女兒小櫻桃、1子栗子。（翻攝自翁馨儀臉書）翁馨儀曾演過《逆光青春》、《阿爸的願望》等戲，後來因拍戲與大12歲、張菲次子張少懷戀愛到結婚，婚後在家相夫教子，也常在網路分享媽媽經。翁馨儀日前被《蘋果日報》發現出現在東區，在咖啡廳用完餐後，母女倆隨意坐在路邊攤，分食一碗甜不辣，最後才心滿意足準備開車離去，只是她一路開回家，都沒有開車燈，讓人看了不禁捏一把冷汗。

翁馨儀婚後在家相夫教子。（翻攝自翁馨儀臉書）翁馨儀表示，老公張少懷也常常替她擔心，「我老公很害怕，他會不定時一直問我們在哪，非常擔心，我們彼此還有定位。」談到當天沒開車燈，她很不好意思地坦言：「我都開到一半才發現。」而且這還不是第一次，過去也曾因為看不清楚儀表板的字，才發現原來沒開車燈。

張少懷與翁馨儀育女兒小櫻桃、1子栗子。（翻攝自翁馨儀臉書）今天凌晨，她也在臉書懺悔：「媽媽我對於開車本來就不是很上手，因為平常我有專屬司機（老公），老公拍戲我才得獨自開車，我是真的真的忘記開大燈呀！！媽媽很失憶又神經大條，但可不是每天都忘記開，只能說就是這麼巧，我是平凡人，我也會犯錯，就叫我三寶吧，要沒收我駕照也歡迎。」

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