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（影音）男星開刀暴瘦19公斤 割掉膽囊照獵山豬

2017/10/26 07:37

〔記者粘湘婉／台北報導〕台視、東森愛情推理劇《獅子王強大》昨舉辦卡司發布會，周曉涵、曹晏豪、劉書宏、陽靚、林慶台、溫肯尼等人皆現身出席，林慶台自演出電影《塞德克巴萊》莫那魯道一角走紅後，未眷戀幕前光環，選擇回歸牧師工作，近年鮮少接演小螢幕作品，此次他在《獅》劇中飾演深夜食堂老闆一角，昨更透露8月時悄悄動了膽囊手術，2個多月內狂掉19公斤。

林慶台出席東森《獅子王強大》記者會。（記者宋志雄攝）林慶台表示，考慮到自己的牧師身分，希望能盡量傳達正能量，不少作品要求身上有刺青圖騰，或是牽涉到暴力、戰爭、殺人、外遇等劇情，他都一律推掉，這次《獅》劇邀他扮演食堂老闆，適時開導年輕主角們，讓他終於點頭答應接演，「覺得角色設定有趣，用智慧開導人，跟牧師工作蠻像的。」

戲內他飾演食堂老闆，戲外他表示自從動了膽囊手術後，格外注重飲食，體重也從原本的100公斤掉到81公斤，他雖因健康關係，體力衰退不少，但平時仍會偶爾上山獵山豬，「這個是從小就會的技能，是生活重要的一部分」。

曹晏豪（左起）、周曉涵、 陽靚、劉書宏出席東森《獅子王強大》記者會。（記者宋志雄攝）值得一提的是，他平日生活瑣事等各方面，都靠老婆打點，就連身體狀況也是老婆比他本人清楚，昨媒體詳細問他手術狀況，他微微愣住露出羞澀笑容說：「我也不知道膽囊有沒有拿掉，有拿掉就沒有，沒拿掉的話就還在身體裡」，被打趣身上少了什麼東西都不清楚，自然反應讓人莞爾。

而周曉涵出道10年，首次接演電視劇女主角，她笑稱為演出歷史老師及鑑定家，將一頭及腰秀髮剪至鎖骨，傲人D奶也被要求「封奶」，任何展露身材的針織衫一律NG，粉絲無緣見到好身材。該劇12月2日起於台視及東森綜合台播出。

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