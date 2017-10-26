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「眼瞼肉快與眼球分開」 女星忍淚開第27次刀

2017/10/26 07:34

曾宇辰。（資料照，記者胡舜翔攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民歌手「小宇」曾宇辰昨天動第27次的修復手術，美聲動人的她是唇顎裂患者，每年都要入院做動刀，她的經紀人亨利受訪透露：「小宇眼瞼那塊肉已經快要跟眼球分開，其實表演的時候都需要貼上透氣膠帶。」這次動刀是用耳朵的肉，去修補眼瞼的裂痕。

小宇是唇顎裂患者，傷疤從上唇一路延伸到左眼，左眼已經全盲需配戴義眼，熱愛唱歌的她參加選秀打開知名度，今年更為世大運主題曲《擁抱世界擁抱你》獻唱，如願登上大型舞台，精彩演出獲得好評。

為修護臉上疤痕，她每年都要做修復手術，樂觀自稱是「泥娃娃」，最近她的下眼瞼已經快支撐不住，甚至會不斷掉眼淚，演出時都會受到影響。

她安排了時間入院，開刀前更換穿手術服開起直播，她談到：「我要去旅行了，很fashion耶我的行頭，我的衣服跟我的鞋子！」粉絲則留言要她「加油」、「平安」。

所幸手術過程順利，現在暫時停工的小宇，要修養要一個月，預計11月底才能開始活動，她前陣子與金曲台語歌王荒山亮合作，為了高雄身心障礙日的主題曲獻聲，出院後希望能儘快加入宣傳行列。

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