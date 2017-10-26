限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

高潮要來了！百貨週年慶 吹髮機王大決鬥

2017/10/26 07:07

Dyson Supersonic週年慶主打限量盒裝版，附有奢華外盒，包括銀盒、藍盒等，原價1萬6200元，特價1萬4600元，且有收納座、美髮梳二選一。（Dyson提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕百貨週年慶即將進入最高潮，包括台北忠孝SOGO下月9日起加入戰局。美容小家電買氣旺，尤其是吹髮機王最熱銷，Dyson Supersonic週年慶主打限量盒裝版，包括銀盒、藍盒等，原價1萬6200元，特價1萬4600元；Panasonic NA98引進白色款拼場；飛利浦溫控HP8280下殺53折。

Panasonic NA98去年底登台，原本只有引進桃紅色，近期再上市白色款。NA98台灣定價跟日本價格差不多，打趴水貨代購。售價6290元。（記者吳佩樺攝）此外，「凍齡」美容小家電促銷亦不手軟，例如YA-MAN雙引流美形滾輪首推買一送一；百靈洗臉機SE832S櫻花粉祭5折優惠等。飛利浦HP8280吹風機主打溫控技術，號稱能感應頭髮濕度、控制風溫，吹髮時不傷髮質。原價4500元，特價2388元。（飛利浦提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
失婚遭吳亞馨取代？許維恩撇閨密鬩牆說 失婚遭吳亞馨取代？許維恩撇閨密鬩牆說
2017/10/25 23:03
旅展好康在這 美國館多張機票等您拿！ 旅展好康在這 美國館多張機票等您拿！
2017/10/25 22:07
挺孩子的第一哩路 10年前她翻跟斗當志工 現在是文化部長 挺孩子的第一哩路 10年前她翻跟斗當志工 現在是文化部長
2017/10/25 22:57
陶晶瑩出包洩天王帥兒照 方志友曝Mia也曾打到他 陶晶瑩出包洩天王帥兒照 方志友曝Mia也曾打到他
2017/10/25 22:49
王菲竇靖童母女K歌李榮浩 楊丞琳曾為天后做這事 王菲竇靖童母女K歌李榮浩 楊丞琳曾為天后做這事
2017/10/25 22:07
不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣 不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣
2017/10/26 06:15
「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru 「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru
2017/10/26 06:10
小刀挨餓力挺《飢餓遊戲》粉絲終於看到56合體 小刀挨餓力挺《飢餓遊戲》粉絲終於看到56合體
2017/10/25 23:32
「東京車展」指標車款現場傳真１─豐田點將錄 「東京車展」指標車款現場傳真１─豐田點將錄
2017/10/26 06:00
MINI Countryman帶你探索台南府城 MINI Countryman帶你探索台南府城
2017/10/25 23:06
新聞回頭看 關於藝術卡車開進紙風車孩子的第一哩路 新聞回頭看 關於藝術卡車開進紙風車孩子的第一哩路
2017/10/25 23:31
「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻 「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻
2017/10/26 07:19
「東京車展」指標車款現場傳真2─日產、大發、鈴木 「東京車展」指標車款現場傳真2─日產、大發、鈴木
2017/10/26 06:05
和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說... 和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說...
2017/10/26 07:19
張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」 張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」
2017/10/26 07:39
淫魔製片強行口交 女星悲訴影業知情不報 淫魔製片強行口交 女星悲訴影業知情不報
2017/10/26 07:09
高潮要來了！百貨週年慶 吹髮機王大決鬥 高潮要來了！百貨週年慶 吹髮機王大決鬥
2017/10/26 07:07
本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照 本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照
2017/10/26 07:46
金牌經紀人驟逝 金馬導演相識30年不捨 金牌經紀人驟逝 金馬導演相識30年不捨
2017/10/26 07:17
鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人 鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人
2017/10/26 07:42
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.