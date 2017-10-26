高潮要來了！百貨週年慶 吹髮機王大決鬥

Dyson Supersonic週年慶主打限量盒裝版，附有奢華外盒，包括銀盒、藍盒等，原價1萬6200元，特價1萬4600元，且有收納座、美髮梳二選一。（Dyson提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕百貨週年慶即將進入最高潮，包括台北忠孝SOGO下月9日起加入戰局。美容小家電買氣旺，尤其是吹髮機王最熱銷，Dyson Supersonic週年慶主打限量盒裝版，包括銀盒、藍盒等，原價1萬6200元，特價1萬4600元；Panasonic NA98引進白色款拼場；飛利浦溫控HP8280下殺53折。

Panasonic NA98去年底登台，原本只有引進桃紅色，近期再上市白色款。NA98台灣定價跟日本價格差不多，打趴水貨代購。售價6290元。（記者吳佩樺攝）此外，「凍齡」美容小家電促銷亦不手軟，例如YA-MAN雙引流美形滾輪首推買一送一；百靈洗臉機SE832S櫻花粉祭5折優惠等。 飛利浦HP8280吹風機主打溫控技術，號稱能感應頭髮濕度、控制風溫，吹髮時不傷髮質。原價4500元，特價2388元。（飛利浦提供）

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