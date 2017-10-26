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板橋大遠百週年慶今登場 熊本熊來店禮輕鬆換

2017/10/26 07:22

板橋大遠百週年慶今（26）日起至11月14日正式開跑，精品、黃金、珠寶推出業界最高14.2%回饋，且今年也首度與德國精品行李箱品牌 RIMOWA配合，滿5,000元送500元抵用券。（遠百提供）〔記者凃盈如／台北報導〕板橋大遠百週年慶今（26）日起至11月14日正式開跑，光是10月19日至昨日為止的VIP預購，就有大幅成長，家用與家電較去年提升20%、化妝品也成長了15%，且加上天氣轉涼，冬衣外套、冬被、寢具皆出現搶購人潮，來客率提升10%，帶動整體業績成長10%。除了全館滿5,000元送500元抵用券之外，15家銀行聯手推出刷5,000送200元抵用券，亦即滿5,000元可得到700元抵用券回饋。

板橋大遠百週年慶祭出熊本熊系列來店禮。凡持HAPPY GO卡、全館當日單筆消費滿500元再加現金20元，即可兌換熊本熊樂活杯、熊本熊隔鮮盒。（記者凃盈如攝）今年遠百下重本在精品、黃金、珠寶區塊，該區滿50,000元送5,000元抵用券，再送全檔高額滿額禮，當日刷滿50,000元送1,100元抵用券，若為遠東商銀、花旗銀行、澳盛銀行卡友，再送限量1,000元商品券，也就是消費50,000元可得到高達14.2%（7,100元）回饋，堪稱業界最殺。

板橋大遠百10月26日至11月14日週年慶推出Dior迪奧超完美輕盈蜜粉組，2,007元，限量20組。（遠百提供）今年除了價格優惠、商品齊全外，週年慶期間也推出多個餐飲快閃櫃位，包括珍妮曲奇、一蘭拉麵、好丘、日本模範生點心麵等美食櫃，逛街有食趣，更祭出高價值抽獎，凡於全館當日單筆消費滿2,000元，即可參加「HYUNDAI VERNA 1.6雅仕版」價值57.9萬元汽車抽獎以及「五星級板橋凱薩大飯店」住宿抽獎機會。板橋大遠百獨家限定推出JO MALONE聖誕節吊飾，推薦價1,210元，限量100組。（遠百提供）

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