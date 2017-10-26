義大利筆記本超聰明 手寫筆記幫你數位化

〔記者凃盈如／台北報導〕Moleskine 為了方便消費者透過數位載具分享手寫筆記本的精彩內容，品牌結合特別設計的筆記本、具備藍芽連線與紅外線攝影功能的智慧筆、應用程式，讓使用者可將筆記和手稿數位化，且可在數位載具上隨時調整、編輯、分享，若手寫文字，亦可轉換成數位的文字檔。伴隨新品發表，Moleskine將首次在台灣開設快閃店，第一站於11月1日在誠品信義店3樓登場，展期至12月11日止，將有四場工作坊，民眾可體驗數位繪圖以及精緻皮革DIY製作。

Moleskine智慧型筆記本組合，含智慧型筆記本、智慧筆及手機應用程式， 8,990元。（Moleskine提供）此外，Moleskine也在台灣正式發表經典包袋系列 ，此系列於2011年推出，講究簡約美學、造型俐落時尚。今年秋冬，品牌的經典包袋系列將加入多種全新顏色，包括鐵藍、桃木綠及岩石灰，另備皮革版本，配搭日常工作、出遊以及渡假的各種造型。

Moleskine舉辦秋冬新品發表會，正式在台發表經典包袋系列。（Moleskine提供） 經典包袋系列無論在材質選用至設計上，都以簡約美學為方針，兼備功能性與舒適感，並備有皮革經典版系列可供選擇，與Moleskine筆記本一樣，包袋邊緣均呈現經典的圓角，在每個包袋內都有「遺失通知」（“in case of loss”） 的提示，巧妙地將兩種設計連結起來，裡面除了有專屬放置Moleskine筆記本的口袋，實用的間隔還可以收藏電子產品、文具、護照、化妝袋，乃至文件等，是實用的日常工作良伴 。 Moleskine包袋，簡約的美學裡乘載著生活的每一頁靈感。包袋系列價格袋約3,990元～7,990元。（Moleskine提供）

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