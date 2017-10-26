台片東京影展爽喊「來自台灣」 陳竹昇遇大明星幫點火
2017/10/26 07:25
導演王育麟（左起）、陳竹昇、舞炯恩、趙逸嵐、變裝皇后Matt，一同步上東京影展紅毯，受到熱烈歡迎。（海鵬提供）〔記者許世穎／台北－東京連線報導〕由《父後七日》導演王育麟執導新片《阿莉芙》，獲選第30屆東京影展「亞洲未來」競賽片，也是台灣電影唯一參與競賽的影片。他昨帶著主要演員舞炯恩、趙逸嵐、陳竹昇以及來自英國的變裝皇后Matt Fleming，一同現身東京影展開幕紅毯，成為媒體焦點，也讓他們驕傲地直說是「來自台灣！」
《阿莉芙》劇組在東京影展紅毯大受歡迎。（海鵬提供）演員們步上紅毯時不停被媒體攔下訪問，還有不少人要求合照，因該片角逐金馬54最佳男配角的陳竹昇首度參加國際影展，昨直呼新鮮，還笑說：「沒想到大家這麼熱情！真的很出乎意料之外！」他更透露因為搭機沒有帶打火機，後來休息時碰到一位外國人幫他點菸，一看竟然是《碧海藍天》的男主角尚馬克巴爾，讓他直呼驚喜。
導演王育麟（左二）、陳竹昇（右）、舞炯恩（右二）、趙逸嵐（左一）、Matt在東京影展紅毯上受訪。（海鵬提供）Matt也說自己從倫敦到了台北現在又到東京，非常開心受到矚目，他跟趙逸嵐受訪時都可以用流利的英文把故事好好講給媒體聽，讓外媒驚訝在亞洲國家可以如此直接訴說跨性議題，在台灣可以被拍成電影。Matt也說此行相當忙碌，這次在東京影展僅待2天，要再回台參加遊行。《阿莉芙》明天在台上映。
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