限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說...

2017/10/26 07:19

〔記者莊沛儀／綜合報導〕「玖壹壹」團長春風近日被爆和E奶性感女神雪碧傳曖昧，雪碧還上傳兩人穿狗狗T恤情侶裝照片，疑似存有曖昧情。

據《鏡周刊》報導，消息人士透露，由於雪碧和春風都是台中人，且出道時間相近，加上雙方都愛交朋友，所以常一起聚餐、喝酒。雪碧事業有困難時，也會請教春風，對方也會爽快提供人脈幫助，讓2人傳出曖昧情。

還有知情人士說：「春風表面上很愛玩，但對真正喜歡的人反而很靦腆。」坦言大家其實都知道他很照顧雪碧；另一方面，雪碧的網紅閨密也透露，目前單身的雪碧，很少提到感情，但只要說到春風，她總是想盡辦法轉移話題，明顯在保護春風；另外，雪碧曾在放過2人同時穿「大頭狗短袖T恤」照，她雖自稱是業配文章，但雪碧閨密卻爆料「是他們故意買一樣的，一種情侶裝的概念」。

對此傳聞，雪碧和春風經紀人有不同表態，據《ETNEWS》報導，女方經紀人樂觀其成，認為「兩人很配」；但男方卻透過經紀人否認，表示「他們絕對不可能」，兩人感情還有待觀望。雪碧和春風（右）穿情侶裝傳曖昧情。（翻攝自臉書）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」 張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」
2017/10/26 07:39
本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照 本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照
2017/10/26 07:46
「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻 「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻
2017/10/26 07:19
保羅沃克燒死車內 愛女銷案和解保時捷 保羅沃克燒死車內 愛女銷案和解保時捷
2017/10/26 08:18
和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說... 和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說...
2017/10/26 07:19
鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人 鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人
2017/10/26 07:42
不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣 不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣
2017/10/26 06:15
陳亞蘭帶新秀負重任 冬山河水上巴士變身古船 陳亞蘭帶新秀負重任 冬山河水上巴士變身古船
2017/10/26 07:41
「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru 「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru
2017/10/26 06:10
淫魔製片強行口交 女星悲訴影業知情不報 淫魔製片強行口交 女星悲訴影業知情不報
2017/10/26 07:09
台灣影人東京走紅毯 日媒們全都3個字相迎！ 台灣影人東京走紅毯 日媒們全都3個字相迎！
2017/10/26 08:38
（影音）男星開刀暴瘦19公斤 割掉膽囊照獵山豬 （影音）男星開刀暴瘦19公斤 割掉膽囊照獵山豬
2017/10/26 07:37
《七夜怪談》童星貞子 15年後變這樣美呆 《七夜怪談》童星貞子 15年後變這樣美呆
2017/10/26 07:29
iPhone X怎麼買最划算？ 五大電信資費一張表搞懂 iPhone X怎麼買最划算？ 五大電信資費一張表搞懂
2017/10/26 07:24
渡邊直美當媽上癮 30歲不婚頭卻想生五寶 渡邊直美當媽上癮 30歲不婚頭卻想生五寶
2017/10/26 07:39
「東京車展」指標車款現場傳真１─豐田點將錄 「東京車展」指標車款現場傳真１─豐田點將錄
2017/10/26 06:00
唐綺陽獻出第一次 直呼「占星容易很多」 唐綺陽獻出第一次 直呼「占星容易很多」
2017/10/26 07:41
「東京車展」指標車款現場傳真2─日產、大發、鈴木 「東京車展」指標車款現場傳真2─日產、大發、鈴木
2017/10/26 06:05
高潮要來了！百貨週年慶 吹髮機王大決鬥 高潮要來了！百貨週年慶 吹髮機王大決鬥
2017/10/26 07:07
「眼瞼肉快與眼球分開」 女星忍淚開第27次刀 「眼瞼肉快與眼球分開」 女星忍淚開第27次刀
2017/10/26 07:34
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.