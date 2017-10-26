和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說...

〔記者莊沛儀／綜合報導〕「玖壹壹」團長春風近日被爆和E奶性感女神雪碧傳曖昧，雪碧還上傳兩人穿狗狗T恤情侶裝照片，疑似存有曖昧情。

據《鏡周刊》報導，消息人士透露，由於雪碧和春風都是台中人，且出道時間相近，加上雙方都愛交朋友，所以常一起聚餐、喝酒。雪碧事業有困難時，也會請教春風，對方也會爽快提供人脈幫助，讓2人傳出曖昧情。

還有知情人士說：「春風表面上很愛玩，但對真正喜歡的人反而很靦腆。」坦言大家其實都知道他很照顧雪碧；另一方面，雪碧的網紅閨密也透露，目前單身的雪碧，很少提到感情，但只要說到春風，她總是想盡辦法轉移話題，明顯在保護春風；另外，雪碧曾在放過2人同時穿「大頭狗短袖T恤」照，她雖自稱是業配文章，但雪碧閨密卻爆料「是他們故意買一樣的，一種情侶裝的概念」。

對此傳聞，雪碧和春風經紀人有不同表態，據《ETNEWS》報導，女方經紀人樂觀其成，認為「兩人很配」；但男方卻透過經紀人否認，表示「他們絕對不可能」，兩人感情還有待觀望。 雪碧和春風（右）穿情侶裝傳曖昧情。（翻攝自臉書）

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