金牌經紀人驟逝 金馬導演相識30年不捨

〔記者許世穎／綜合報導〕有「金牌經紀人」稱號的陳自強昨在家中安詳離世，享壽76歲。昨消息傳出後，最早證實消息的導演關錦鵬接受港媒訪問時表示：「今早聽負責照顧他的乾兒子說，陳自強昨晚在家裡安詳離世，之前大家都一起吃過飯，中秋節有講過電話，大家有維持電話聯絡，聽他的聲音相當有精神，不過無法走路，其實他已經好很多，不過還是要等醫院證實死因。」

陳自強（前排中戴墨鏡者）5月在家中舉行生日會，慶祝76歲生日，不少藝人好友為他慶祝。（翻攝臉書）關錦鵬曾執導《胭脂扣》、《阮玲玉》等片，並以《藍宇》拿下金馬獎最佳導演，他昨回憶和陳自強認識是因為《胭脂扣》，「他當監製，大家認識了30幾年，這個人作為朋友、工作伙伴，真的無話可說，心地又好」。他說陳自強這幾年呈現退休狀況，如果不是因為身體，也會想找一些工作量不會太大的工作，再當監製，「中秋節才互相問好，之後也有約飯聚，不過這已是不會實現了」。

陳自強兩年前曾因心臟病住院，之後出入都靠輪椅。（香港明報提供）陳自強兩年前曾因心臟病住院，之後出入都靠輪椅，今年4月時他再度住院，出院後由乾兒子Geoff為他在家中舉行生日會，慶祝76歲生日。到場的包括有藝人邵音音、鄺美雲、狄龍、林國斌、盧惠光等人，當時他的精神不錯。上個月他出席友人生日會，應該是最後一次跟一大群好友相聚。他的葬禮將由香港演藝人協會打理，但要等他的乾兒子從外地回港再商量。

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