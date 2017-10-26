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「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻

2017/10/26 07:19

「阿弟」蕭景鴻（右）與老婆「Mei」邱馨葦（左）結婚10年，關係幸福穩定。（翻攝臉書）〔記者莊沛儀／綜合報導〕「阿弟」蕭景鴻與老婆「Mei」邱馨葦結婚10年，關係幸福穩定；日前阿弟上節目《小明星大跟班》時透露，老婆什麼都好、順著他，但對他和其他女生的互動會特別在意，也在節目上測試，謊稱有一個戲約，跟女演員會有「迴紋針式」的大膽床戲，只見Mei臉一沉，冷回「你去了，就不用回來了」，果然「情人間容不了一粒沙」。

阿弟以偷拍的方式問愛妻，他在VCR中問說：「媽咪，有一部戲，然後他要拍成像色戒那樣。」聽到這裡，Mei明顯不爽，雖眉頭深鎖仍繼續聽下去，當聽到會有「迴紋針床戲」時，Mei大翻了個白眼，先問：「你想拍啊？」阿弟表示，「對，要在中國半年。」聽到老公竟有意願，讓Mei更加不滿，直嗆「去了就不要回來」、「買單程機票就好」，明顯氣炸。

不過得知是設計時，Mei表示當時看到阿弟提到「床戲」嘴角竟上揚，讓她非常生氣，不過也表示，若是大導李安的邀約，即便只有5萬，也放手讓阿弟去試。

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