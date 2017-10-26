鄭裕玲悼金牌經紀人 爆4支槍抵劉德華逼拍戲

〔記者許世穎／綜合報導〕有「金牌經紀人」稱號的陳自強昨傳出在家中安詳離世，享壽76歲，引起不少藝人懷念。曾與他合作的港星鄭裕玲也在錄廣播節目時表示：「他好好，非常照顧人。希望他Rest In Peace（安息），永遠懷念他。」她曾在8、90年代是陳自強旗下藝人，一次受訪時透露當時其實陳自強很可憐，經常被威脅找旗下藝人拍片，自己也不例外。

陳自強（中）曾當過張曼玉（左）、鄭裕玲的經紀人。（香港明報提供）港媒報導指出，陳自強也曾被人用槍頂著，要逼他喬出旗下當紅藝人檔期，有一次陳自強就打電話給鄭裕玲，希望她接拍一部戲，一開始鄭裕玲拒絕，陳自強便說：「曾經有人找華仔（劉德華）拍戲，用4支槍指著他拍！」鄭裕玲最後只好答應。

鄭裕玲昨天到電台主持節目時也提到這位昔日夥伴，「當時剛出來拍戲，從TVB轉入電影圈，不知道怎麼辦才好，又聽說好黑暗，那他簽了我，有他幫忙是輕鬆很多，但是合作一輪覺得我自己都可以，所以脫離了」。她大讚陳自強人很好，很會照顧人，「在他身上學到很多帶人處事，多謝他的經驗與協助」。

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