《奪魂鋸》重啟恐怖遊戲！虐殺手法噁心升級
2017/10/26 07:14
「拼圖殺人魔Jigsaw」在《奪魂鋸：遊戲重啟》再度犯案。（翻攝自YouTube）〔記者吳琬婷／綜合報導〕全球火紅13年、被譽為恐怖虐殺影史的經典系列電影《奪魂鋸》，即將推出第8部續集《奪魂鋸：遊戲重啟》，電影延續系列角色，但卻是重新展開的劇情，已過世10年的「拼圖殺人魔Jigsaw」竟再度犯案，不僅重啟恐怖殺人遊戲，讓影迷又愛又怕的虐殺手法也升級。
《奪魂鋸：遊戲重啟》虐殺手法再升級。（CatchPlay提供）《奪魂鋸》讓影迷著迷之處，在於每集都有各種不同的機關，讓不尊重生命的獵物自己選擇生或死，但不論怎麼選擇，身體與心靈都必會承受極大的痛楚，只要你能逃脫死亡機關，才曾獲得徹底重生。
《奪魂鋸：遊戲重啟》讓影迷重溫恐怖殺人遊戲。（CatchPlay提供）
最新續集中，五位獵物從密室裡醒來，接連經歷「鋸齒鐵片讓人身首異處」、「毒針讓人臉爛腦破」、「旋轉刀片將人骨肉分離」或「雷射光束將人腦爆頭裂」等酷刑，「拼圖殺人魔」的目的只有一個，就是讓獵物真實面對自己犯下的錯，因為只有「真相會讓你解脫」；該片將於11月10日在台上映。
相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）
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