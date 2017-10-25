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小刀挨餓力挺《飢餓遊戲》粉絲終於看到56合體

2017/10/25 23:32

〔記者羅子欣／台北報導〕中視《飢餓遊戲》一周年特別企劃的墾丁特輯收視亮眼，為了粉絲期待已久的「56合體」，特別邀請小刀、李懿、王中平擔任嘉賓，中天、中視為了慰勞工作人員特別送上PIZZA，但因為遊戲明文規定不能吃，主持人、來賓只能對著美食乾瞪眼；小刀相當重視節目，錄影前一天特地細問規則，才知道連咖啡都不能喝，三位主持人則笑說，許多來賓錄影前也都會打來問：「真的要這麼餓？」因此錄完節目聽到最多次的就是：「從來不知道便當這麼好吃！」小刀（左）挨餓力挺《飢餓遊戲》，和王仁甫、許孟哲、孫協志合體。（中視提供）

小刀睽違螢幕多年，不僅全程超認真闖關，還為了《飢餓遊戲》還做小短片宣傳，被孫協志、王仁甫連番虧：「他要拍電影當男主角，還要出唱片」，小刀還透露有陣子覺得自己太胖，為了節目下定決心認真減肥，從8月底就開始節食，他透露：「早餐一小口、中午青菜湯、晚上只吃菜與肉，絕對不碰澱粉！」成功從84減到76公斤，整整瘦了8公斤，三位主持人也坦言，每次錄到最後一關時，大家都一邊錄一邊看附近有什麼好吃的，一錄完就要衝去大吃特吃。《飢餓遊戲》每周日晚間8點於中視播出。小刀（左）挨餓力挺《飢餓遊戲》，和王仁甫、許孟哲、孫協志合體。（中視提供）

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