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不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣

2017/10/26 06:15

〔記者吳佩樺／台北報導〕Sony 5月上市的年度旗艦XZ Premium，上周由日本電信商DoCoMo揭露有鏡紅新色，引起討論，台灣旋即宣布即日起開賣，單機售價2萬2900元，電信方案11月1日推出。Sony XZ Premium鏡紅新色，即日起在台開賣，搭載Android 8.0系統出貨。（記者吳佩樺攝）

主打4K HDR螢幕的XZ Premium除了原有鏡銀、鏡黑、鏡粉，再添加鏡紅新色，同樣採用前後雙玻璃材質，在燈光照射下，會呈現微微的紅色鏡面光澤，實機「狠美」。Sony XZ Premium除了原有鏡銀、鏡黑、鏡粉，再添加鏡紅新色。（記者吳佩樺攝）

Sony表示新出貨的XZ Premium全面搭載Android 8.0系統，且加入3D即時掃描、自動追焦連拍、微笑預拍等新功能。針對已購買XZ Premium的民眾，近期內亦會提供Android 8.0升級。Sony XZ Premium仍是年度旗艦強機，主打4K HDR螢幕，單機售價2萬2900元。（記者吳佩樺攝）鏡紅色的Sony XZ Premium，是亮眼的鮮紅色。（記者吳佩樺攝）

因應新色上市，今25日起至11月30日全台各大通路購買XZ Premium，可獲得Sony行動電源CP-V9以及Type C充電線CP-AC100ㄧ組，4色同享優惠，限量送完為止。

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