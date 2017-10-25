挺孩子的第一哩路 10年前她翻跟斗當志工 現在是文化部長

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」宣告再啟新的巡演計畫，文化部長鄭麗君現身力挺，還自爆10年前紙風車宣告啟動319鄉村兒童藝術工程時，她不僅參加志工徵選，而且翻跟斗通過徵試，雖然很難想像，但10年前，現在的文化部長真的為了挺藝術下鄉「身體力行」，她說，這就是實踐「文化平權」的理念。 藝術卡車換新裝再啟巡演，文化部長鄭麗君自爆曾應徵319義工，力挺紙風車實踐公民文化平權。（記者凌美雪攝）

「10年前紙風車發起319時，我是來應徵當志工，那天還翻跟斗，今天應該不用翻了，因為10年後大概也翻不動了。」鄭麗君說，「很高興今天看到變形金剛換新裝重新出發，剛剛從馬來西亞風塵僕僕回到台灣，又要重新出發，帶著我們的藝文團隊到偏鄉藝文資源相對稀少的地區，把藝術的夢想帶到台灣每個角落。」

鄭麗君認為，「台灣鄉村卡車藝術工程」同時開拓了孩子與長輩們更多元開放的藝術想像力，創造表演新的形式，同時也是企業投入藝文實踐理想的方式，很高興全國加油站投入企業的力量，藝術卡車乘載著大家的夢想進到台灣各地，相信可在表演與觀眾之間，創造出一個全新的台灣文化生命力，「身為文化部長非常感謝紙風車這股力量的展現」。

「紙風車10年來如一日，堅持兒童藝術工程的理想，給孩子欣賞藝術的第一哩路，」鄭麗君說，「在台灣社會，10年要做同樣一件事，而且要一直有創意地開展新的生命，是一件非常不容易的事情，10年有成，不僅是紙風車，而是一個品牌，匯聚了眾人的力量一起往前進。」

紙風車最近推出的待用券概念，「捲動更多關心藝術紮根的朋友，用待用券的方式參與，讓更多孩子除了觀賞藝術卡車，也有走進劇場的機會，這些工程跟計劃的背後都有文化平權的理念，文化之前人人平等。因此，今天我來這邊不翻跟斗，但現在有更重要的責任要落實，民間這麼努力，政府有自己的責任要扛起來。」鄭麗君表示，為此，文化部已成立文化平權推動會報，未來將一一實踐落實。

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