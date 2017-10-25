限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

挺孩子的第一哩路 10年前她翻跟斗當志工 現在是文化部長

2017/10/25 22:57

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」宣告再啟新的巡演計畫，文化部長鄭麗君現身力挺，還自爆10年前紙風車宣告啟動319鄉村兒童藝術工程時，她不僅參加志工徵選，而且翻跟斗通過徵試，雖然很難想像，但10年前，現在的文化部長真的為了挺藝術下鄉「身體力行」，她說，這就是實踐「文化平權」的理念。藝術卡車換新裝再啟巡演，文化部長鄭麗君自爆曾應徵319義工，力挺紙風車實踐公民文化平權。（記者凌美雪攝）

「10年前紙風車發起319時，我是來應徵當志工，那天還翻跟斗，今天應該不用翻了，因為10年後大概也翻不動了。」鄭麗君說，「很高興今天看到變形金剛換新裝重新出發，剛剛從馬來西亞風塵僕僕回到台灣，又要重新出發，帶著我們的藝文團隊到偏鄉藝文資源相對稀少的地區，把藝術的夢想帶到台灣每個角落。」

鄭麗君認為，「台灣鄉村卡車藝術工程」同時開拓了孩子與長輩們更多元開放的藝術想像力，創造表演新的形式，同時也是企業投入藝文實踐理想的方式，很高興全國加油站投入企業的力量，藝術卡車乘載著大家的夢想進到台灣各地，相信可在表演與觀眾之間，創造出一個全新的台灣文化生命力，「身為文化部長非常感謝紙風車這股力量的展現」。

「紙風車10年來如一日，堅持兒童藝術工程的理想，給孩子欣賞藝術的第一哩路，」鄭麗君說，「在台灣社會，10年要做同樣一件事，而且要一直有創意地開展新的生命，是一件非常不容易的事情，10年有成，不僅是紙風車，而是一個品牌，匯聚了眾人的力量一起往前進。」

紙風車最近推出的待用券概念，「捲動更多關心藝術紮根的朋友，用用券的方式參與，讓更多孩子除了觀賞藝術卡車，也有走進劇場的機會，這些工程跟計劃的背後都有文化平權的理念，文化之前人人平等。因此，今天我來這邊不翻跟斗，但現在有更重要的責任要落實，民間這麼努力，政府有自己的責任要扛起來。」鄭麗君表示，為此，文化部已成立文化平權推動會報，未來將一一實踐落實。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
外洩周董帥兒正面照 陶子急刪文 外洩周董帥兒正面照 陶子急刪文
2017/10/25 19:04
財力懸殊婚姻卡關？艾成這樣說… 財力懸殊婚姻卡關？艾成這樣說…
2017/10/25 14:43
陶晶瑩爽收油飯 周杰倫帥兒正面曝光啦 陶晶瑩爽收油飯 周杰倫帥兒正面曝光啦
2017/10/25 19:00
五大電信iPhone X資費一張表總整理 均無0元方案 五大電信iPhone X資費一張表總整理 均無0元方案
2017/10/25 19:45
曾雅蘭不滿侯昌明 公開床上不雅睡姿 曾雅蘭不滿侯昌明 公開床上不雅睡姿
2017/10/25 14:56
大哥擺攤賣腸粉有洋蔥 林志穎：延續爸爸的生活... 大哥擺攤賣腸粉有洋蔥 林志穎：延續爸爸的生活...
2017/10/25 19:17
林志穎再現大哥腸粉攤 大批師奶排隊爆買 林志穎再現大哥腸粉攤 大批師奶排隊爆買
2017/10/25 16:00
（獨家）「進不去」辯縮陰術後戲謔 女星找呂秋遠逆轉告贏小三 （獨家）「進不去」辯縮陰術後戲謔 女星找呂秋遠逆轉告贏小三
2017/10/25 18:04
（獨家）沒你我活不下去！劉伊心嫁CEO肉麻喜帖曝光 （獨家）沒你我活不下去！劉伊心嫁CEO肉麻喜帖曝光
2017/10/25 19:42
曾莞婷罕露溝！超兇爆乳網友直呼「我要暗殺她男友」 曾莞婷罕露溝！超兇爆乳網友直呼「我要暗殺她男友」
2017/10/25 15:47
韓瑜連當4天新娘超厭世 李燕苦笑「不拆頭飾也能睡」 韓瑜連當4天新娘超厭世 李燕苦笑「不拆頭飾也能睡」
2017/10/25 17:50
（影音）現場直擊！日版《那些年》向原作致敬 平溪重現放天燈浪漫場景 （影音）現場直擊！日版《那些年》向原作致敬 平溪重現放天燈浪漫場景
2017/10/25 18:45
新手爸爸Rain女兒控無誤 許下3個願望超暖心 新手爸爸Rain女兒控無誤 許下3個願望超暖心
2017/10/25 21:51
（影音）周曉涵熬成女一大戰2男 爆乳寫真迷倒曹晏豪 （影音）周曉涵熬成女一大戰2男 爆乳寫真迷倒曹晏豪
2017/10/25 15:09
中華電信率先公布iPhone X資費 無0元方案 中華電信率先公布iPhone X資費 無0元方案
2017/10/25 16:35
昆凌和江蕙誰漂亮？周董女兒這樣答... 昆凌和江蕙誰漂亮？周董女兒這樣答...
2017/10/25 21:22
將主持宋仲基婚禮？ 李光洙回應了 將主持宋仲基婚禮？ 李光洙回應了
2017/10/25 14:44
驚！小周周嘴超甜 竟喊江蕙姊姊最漂亮 驚！小周周嘴超甜 竟喊江蕙姊姊最漂亮
2017/10/25 21:16
阿吉仔3千萬債還不掉 改操普通話賺人民幣求生 阿吉仔3千萬債還不掉 改操普通話賺人民幣求生
2017/10/25 16:58
星爵前妻爆17歲失處女身經過 大量出血、無高潮 星爵前妻爆17歲失處女身經過 大量出血、無高潮
2017/10/25 21:20
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.