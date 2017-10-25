MINI Countryman帶你探索台南府城
〔記者方維鐸／台北報導〕 MINI跟台南老爺行旅首度攜手合作，打造出台灣第一、也是全台灣唯一一間的MINI主題客房，並共同推出「一起行旅│MINI自駕體驗專案」，住房期間的貴賓均能享有免費自駕新一代MINI Countryman運動休旅的體驗，讓房客能夠駕駛著MINI Countryman，一同探索台南府城的人文之美。台南老爺行旅xMINI主題客房地板上的迷你賽道，以及牆上的MINI經典歷史照片。（汎德MINI提供）
在MINI與台南老爺行旅共同設計的主題客房門口，映入眼簾的是「MINI」向您say hello，歡迎每位貴賓的蒞臨。客房的每個角落都能發掘MINI注入的巧思：一幅幅MINI經典歷史照片，讓1959年起輝煌的精彩過往再次重現；最讓人津津樂道的則是客房內的迷你賽道，精巧的MINI模型車搭配彷彿真實賽車的造景，隨時能在房內舉行一場「迷你的MINI」賽車！夜晚，跟著使人會心一笑的MINI車型抱枕一起入眠，著實讓人愛不釋手。種種細節設計均讓旅人能感受最純粹的MINI精神，近距離與夢想的MINI來場最親密的住房體驗。MINI主題客房床鋪上的MINI車型抱枕（汎德MINI提供）
MINI與台南老爺行旅首度打造的MINI主題客房，即日起至11月19日期間限定推出，入住期間不但能免費自駕新一代MINI Countryman運動休旅，更加贈MINI原廠生活精品，並在晚上於Bar 21享受飯店精心挑選的三款英倫風調酒，感受最MINI的英國風情。歡迎您與新一代MINI Countryman運動休旅一起探索台南之美，親身體驗MINI最獨有的駕馭樂趣。MINI原廠生活精品（汎德MINI提供）
相關活動詳細內容，請上台南老爺行旅網站http://www.hotelroyal.com.tw/tainan/，或The Place Tainan台南老爺行旅粉絲專頁查詢，飯店專案請以台南老爺官方公布為主。訂房專線（06）236-1680分機320。全新一代MINI Countryman（汎德MINI提供）