旅展好康在這 美國館多張機票等您拿！

〔記者莊士賢／台北報導〕台灣加入美國免簽證計畫（Visa Waiver Program）今年將屆滿5年，訪美台灣旅客人數亦持穩成長，近幾年美國在台協會（AIT）、美國國家旅遊局Brand USA及美國旅遊推展協會（DAC）也積極夥同美國眾多參展單位參與ITF旅展推廣美國觀光旅遊。 美國館聚集眾多美國參展單位參展，是ITF展場中大規模的展館之一。圖為2016年ITF旅展展場美國館。（記者莊士賢攝）

今年ITF旅展美國館有來自美國國家旅遊局Brand USA、阿拉斯加州代表團、Alamo租車、美國運通、關島觀光局、夏威夷觀光局、拉斯維加斯會展和觀光局、格緻旅遊、南達科他州旅遊局、懷俄明州旅遊局等單位，及國泰航空、中華航空、長榮航空、夏威夷航空與聯合航空等多家航空公司共同展出。

各參展單位推出不同優惠方案之外，還有抽獎、表演活動等，如關島觀光局展攤有關島小姐將與民眾互動，還有文化大師Frank帶領弟子示範查莫洛編織技藝，現場還有VR體驗以及設置拍攝牆與Instagram照片機，讓民眾宛如置身關島。夏威夷攤位亦提供VR親身時境體驗夏威夷之美。民眾逛旅展走訪美國館可與參展代表互動、體驗活動外，還可以參加線上抽獎，幸運兒有機會獲得由聯合航空、長榮航空、中華航空及國泰航空贊助的8張台北美國來回機票（一人獨得兩張）及其他參展單位贊助的禮品。

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