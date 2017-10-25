楊麗花傳承歌仔戲 改造水上巴士變古船
2017/10/25 21:54
〔記者粘湘婉／台北報導〕台視楊麗花歌仔戲《忠孝節義》單元劇「路遙知馬力」如火如荼拍攝，陳亞蘭除找來郭子乾、王彩樺、白雲、澎恰恰等圈內好友相挺，也帶領「楊麗花歌仔戲」海選活動中脫穎而出的新秀，一同演出。她透露楊麗花為傳承歌仔戲，並導正社會風氣，再度復出製作教忠教孝好戲，楊麗花還曾跟她講：「看歌仔戲的孩子不會變壞」，因此她全力以赴也要完成使命。《忠孝節義》郭子乾、陳亞蘭、林佩儀。（台視提供）
陳亞蘭表示，在台拍古裝劇，常在場景陳設上遇到困難，楊麗花團長一向要求嚴謹，劇中安排多年未見相知兄弟在船上巧遇，如何重建劇中古船，也讓劇組傷透腦筋。台視及劇組美術組經過數天討論，成功把宜蘭冬山河一艘現代「水上巴士」變身，利用木紋色波音軟片及夾板重新改造，還將頭尾對調，在船頭搭設木製平台，作為撐篙用的船尾，加上雅緻竹簾和木箱，讓現代鐵船有了新面貌，成為美侖美奐的古船。陳亞蘭透露，楊麗花曾跟她表示，看歌仔戲的孩子不會變壞。（台視提供）
郭子乾在「路遙知馬力」單元中，飾演陳亞蘭劇中的知心兄弟「丁霸」，開玩笑說：「沒想到這齣重情重義的戲也有『船』（床）戲，我是來演「教忠教孝」中的「肖ㄟ」（台語瘋子），亞蘭是來英雄救美。」楊麗花歌仔戲《忠孝節義》劇組，將水上巴士改造成古古船。（台視提供）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。