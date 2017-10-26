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「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru

2017/10/26 06:10

〔記者方維鐸／東京報導〕由日本自動車工業會JAMA主辦的東京車展，展出內容包羅萬象，涵蓋自動車、摩托車、車載多媒體系統商和車用零配件商，今年對一般民眾開放的展期為10月28日至11月5日，地點依舊在東京台場的Tokyo Big Sight東京國際展示館。這是台灣汽車迷參觀最便利的重要國際車展，現在出發還來得及趕赴盛會。

以下介紹的是三菱、Mazda、Subaru所展出的概念車和重點新車。

■三菱e-Evolution概念車三菱e-Evolution概念車。（記者方維鐸攝）　

三菱車廠這次最受矚目的展出車款當首推e-Evolution概念車，它承襲了昔日三菱享譽車壇的Evolution名號，意味著絕不是輛簡單的Crossover而已，不僅有著前衛流線的跑車身形，結合跨界車款的離地高度設定，3具電動馬達的純電AWD驅動系統，以及時下最夯的AI人工智能科技，提供駕駛人相當全面的駕駛輔助功能。雖然這樣的概念車付諸量產的可能性很低，但成功呈現了三菱造型設計與技術研發的實力。

■Mazda Kai概念車Mazda Kai概念車。（記者方維鐸攝）

深受國人喜愛的Mazda3掀背車也接近大改款的時候了，這次Mazda展出的「魁」Kai概念車即預告了下一代Mazda3掀背車的雛形。Kai仍延續該品牌的KODO「魂動」設計語彙，有著比現行Mazda3更寬、更扁的動感身形，車頭前臉的大型水箱護罩提供了鮮明的家族識別，搭配兩旁更細扁的頭燈造型，呈現一種「睥睨」的氣勢。車上搭載了同樣在本次車展揭示的SKYACTIV-X壓燃點火式汽油引擎技術，相當值得日系掀背車買家期待。

■Subaru Viziv Performance概念車Subaru Viziv Performance概念車。（記者方維鐸攝）

以水平對臥引擎與對稱式4輪驅動兩大技術馳名車壇的Subaru，這次在東京車展的焦點秀車為4門房車造型的Viziv Performance概念車。其頭燈ㄈ字形LED晝行燈光型及6角形水箱護罩構成的車頭前臉，延續了該品牌新世代產品的Dynamic x Solid設計語彙，視覺上相當剽悍霸氣。眾所周知，它就是用來揭示接下來的WRX性能房車的雛形概念，未來量產車將以SGP（Subaru Globle Platform）模組化平台來打造。

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