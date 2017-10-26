限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

「東京車展」指標車款現場傳真2─日產、大發、鈴木

2017/10/26 06:05

〔記者方維鐸／東京報導〕由日本自動車工業會JAMA主辦的東京車展，今年對一般民眾開放的展期為10月28日至11月5日，以下是日產、大發、鈴木所展出的概念車及重點新車。

■日產LEAF nismo概念車日產LEAF nismo概念車。（記者方維鐸攝）

日產今年稍早推出了第2代LEAF電動車，除了續航距離提升之外，並加入了半自動駕駛功能，而東京車展將展出由日產賽車部門nismo操刀的LEAF nismo性能化概念車，除了賦予這輛電動車跑格化的外觀視覺效果及內裝氛圍鋪陳，還透過重新調校的運動化懸載設定，搭配低扁平比的胎圈組合，來營造更富樂趣的操控反應，藉由電腦程式的改寫，讓LEAF的加速反應變得更加快速凌厲，未來也計畫要量產上市。

■大發DN Compagno概念車大發DN Compagno概念車。（記者方維鐸攝）　

以生產K-Car和小型車為主的大發車廠，這次推出4款車名冠上DN的全新概念車來展示，其中最讓人眼睛一輛的當首推這款DN Compagno小型4門Coupé概念車。它是以1963年的Compagno雙門房車（因為外型不流線，所以當年被稱為雙門房車，而非Coupé）為發想，結合了部分昔日的經典造型元素，但這次所呈現的是一輛身形流線的4門Coupé轎跑車，還採用隱藏式後車門把設計，堪稱大發展區最吸睛亮眼的秀車。

■鈴木XBee鈴木XBee。（記者方維鐸攝）

有鑑於全球小型Crossover的風行，專擅於小型車與越野車的鈴木車廠，推出一款集這兩種特質於一身的都會用小型跨界休旅車XBee，有著方正粗獷的越野車造型元素，搭配具輕度越野能力的離地高度設定，便於都會穿梭的小巧車身尺碼，提供都會時尚買家一款個性更鮮明的Crossover新選擇。現場並展出Outdoor Adventure和Street Adventure兩種不同外觀風貌的車型，體現本車訴求的戶外與都會兩大主軸。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
新手爸爸Rain女兒控無誤 許下3個願望超暖心 新手爸爸Rain女兒控無誤 許下3個願望超暖心
2017/10/25 21:51
昆凌和江蕙誰漂亮？周董女兒這樣答... 昆凌和江蕙誰漂亮？周董女兒這樣答...
2017/10/25 21:22
失婚遭吳亞馨取代？許維恩撇閨密鬩牆說 失婚遭吳亞馨取代？許維恩撇閨密鬩牆說
2017/10/25 23:03
驚！小周周嘴超甜 竟喊江蕙姊姊最漂亮 驚！小周周嘴超甜 竟喊江蕙姊姊最漂亮
2017/10/25 21:16
挺孩子的第一哩路 10年前她翻跟斗當志工 現在是文化部長 挺孩子的第一哩路 10年前她翻跟斗當志工 現在是文化部長
2017/10/25 22:57
楊麗花傳承歌仔戲 改造水上巴士變古船 楊麗花傳承歌仔戲 改造水上巴士變古船
2017/10/25 21:54
星爵前妻爆17歲失處女身經過 大量出血、無高潮 星爵前妻爆17歲失處女身經過 大量出血、無高潮
2017/10/25 21:20
克隆尼龍鳳胎亮相！麥特戴蒙自稱保母被架走 克隆尼龍鳳胎亮相！麥特戴蒙自稱保母被架走
2017/10/25 22:03
旅展好康在這 美國館多張機票等您拿！ 旅展好康在這 美國館多張機票等您拿！
2017/10/25 22:07
陶晶瑩出包洩天王帥兒照 方志友曝Mia也曾打到他 陶晶瑩出包洩天王帥兒照 方志友曝Mia也曾打到他
2017/10/25 22:49
王菲竇靖童母女K歌李榮浩 楊丞琳曾為天后做這事 王菲竇靖童母女K歌李榮浩 楊丞琳曾為天后做這事
2017/10/25 22:07
不只小S有美腿！大S曬舊照白晰長腿粉絲全看傻 不只小S有美腿！大S曬舊照白晰長腿粉絲全看傻
2017/10/25 20:56
小刀挨餓力挺《飢餓遊戲》粉絲終於看到56合體 小刀挨餓力挺《飢餓遊戲》粉絲終於看到56合體
2017/10/25 23:32
MINI Countryman帶你探索台南府城 MINI Countryman帶你探索台南府城
2017/10/25 23:06
新聞回頭看 關於藝術卡車開進紙風車孩子的第一哩路 新聞回頭看 關於藝術卡車開進紙風車孩子的第一哩路
2017/10/25 23:31
「東京車展」指標車款現場傳真１─豐田點將錄 「東京車展」指標車款現場傳真１─豐田點將錄
2017/10/26 06:00
「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru 「東京車展」指標車款現場傳真3─三菱、Mazda、Subaru
2017/10/26 06:10
「東京車展」指標車款現場傳真2─日產、大發、鈴木 「東京車展」指標車款現場傳真2─日產、大發、鈴木
2017/10/26 06:05
不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣 不是日本才有！Sony XZ Premium鏡紅色台灣開賣
2017/10/26 06:15
紙風車變形金剛換新裝 鄭麗君讚藝術夢想深入台灣角落 紙風車變形金剛換新裝 鄭麗君讚藝術夢想深入台灣角落
2017/10/26 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.