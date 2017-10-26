「東京車展」指標車款現場傳真2─日產、大發、鈴木

〔記者方維鐸／東京報導〕由日本自動車工業會JAMA主辦的東京車展，今年對一般民眾開放的展期為10月28日至11月5日，以下是日產、大發、鈴木所展出的概念車及重點新車。

■日產LEAF nismo概念車 日產LEAF nismo概念車。（記者方維鐸攝）

日產今年稍早推出了第2代LEAF電動車，除了續航距離提升之外，並加入了半自動駕駛功能，而東京車展將展出由日產賽車部門nismo操刀的LEAF nismo性能化概念車，除了賦予這輛電動車跑格化的外觀視覺效果及內裝氛圍鋪陳，還透過重新調校的運動化懸載設定，搭配低扁平比的胎圈組合，來營造更富樂趣的操控反應，藉由電腦程式的改寫，讓LEAF的加速反應變得更加快速凌厲，未來也計畫要量產上市。

■大發DN Compagno概念車 大發DN Compagno概念車。（記者方維鐸攝）

以生產K-Car和小型車為主的大發車廠，這次推出4款車名冠上DN的全新概念車來展示，其中最讓人眼睛一輛的當首推這款DN Compagno小型4門Coupé概念車。它是以1963年的Compagno雙門房車（因為外型不流線，所以當年被稱為雙門房車，而非Coupé）為發想，結合了部分昔日的經典造型元素，但這次所呈現的是一輛身形流線的4門Coupé轎跑車，還採用隱藏式後車門把設計，堪稱大發展區最吸睛亮眼的秀車。

■鈴木XBee 鈴木XBee。（記者方維鐸攝）

有鑑於全球小型Crossover的風行，專擅於小型車與越野車的鈴木車廠，推出一款集這兩種特質於一身的都會用小型跨界休旅車XBee，有著方正粗獷的越野車造型元素，搭配具輕度越野能力的離地高度設定，便於都會穿梭的小巧車身尺碼，提供都會時尚買家一款個性更鮮明的Crossover新選擇。現場並展出Outdoor Adventure和Street Adventure兩種不同外觀風貌的車型，體現本車訴求的戶外與都會兩大主軸。

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