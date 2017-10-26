「東京車展」指標車款現場傳真１─豐田點將錄

〔記者方維鐸／東京報導〕由日本自動車工業會JAMA主辦的東京車展，今年對一般民眾開放的展期為10月28日至11月5日（10月27日下午時段為預賞日，預售票價高出一倍有餘，且僅限量2萬張），地點依舊在東京台場的Tokyo Big Sight東京國際展示館。這是台灣汽車迷參觀最便利的重要國際車展，加上本地用車文化向來深受日本影響，所以許多國人也會安排假期前往東京看展旅遊。

東京車展的展出內容包羅萬象，涵蓋了自動車、摩托車、車載多媒體系統商和車用零配件商，本文則聚焦在主要車廠所展出的概念車和新車上。

■豐田第3代Century 豐田第3代Century。（記者方維鐸攝）

本屆東京車展豐田最具指標意義的量產新車莫過於作為日本天皇御駕的Century豪華房車，初代Century是在1967年問世，經過30年才推出現行第2代車款，如今第3代發表又時隔20年之久，50年來累計的總產量不過8,700輛左右。全新Century外型仍延續前兩代的經典大器，融入時下新車的圓潤感與嶄新技術，搭載5.0升V8引擎與Hybrid油電系統，長達3,090mm的軸距，後座採分離式雙座設計，完美體現日本豪華大車的尊榮美學。

■豐田GR HV Sports概念車 豐田第3代Century。（記者方維鐸攝）

豐田這款名為GR HV Sports的概念車，是以86為基礎改裝而來（顧名思義是由Gazoo Racing操刀），大致上還看得出86的影子。車頭的直列式LED頭燈和車尾向下連結至分流器的設計源自參賽WEC的TS050 Hybrid原型賽車，結合電動收折的Targa硬頂，並取消了86的後座來安置Hybrid系統的電池組；內裝控台也維持著86的基調，最神奇的是中控台上有著自排系統的P、R、N、D檔位按鍵，紅字M的按鍵則可用來切換成6速手排模式，充滿一股讓人說不出的惡趣味。

■豐田Fine-Comfort Ride概念車 豐田Fine-Comfort Ride概念車。（記者方維鐸攝）

主場勢力強大的豐田車廠，這次展出龐大陣容，其中有一款名為Fine-Comfort Ride的概念車，儘管其車身線條與車門設計都充滿MPV的風格，原廠卻定義為6人座豪華房車。本車全長4,830mm，但軸距卻長達3,450mm，前兩排的4張獨立座椅可以360˚旋轉滑動，空間機能性相當獨特。動力來源為Fuel Cell氫燃料電池模組，透過4個輪子的電動馬達來驅動，不僅零排放、零污染，更驚人的是續航距離可達1,000公里，且補充液態氫就跟一般汽柴油車加油一樣迅速便利。

■豐田TJ Cruiser 豐田TJ Cruiser。（記者方維鐸攝）

豐田旗下不乏小型Crossover產品，但他們這次東京車展秀出了更不落俗套的TJ Cruiser，其車名的TJ即為Toolbox和Joy兩字的縮寫，強調空間機能性與樂趣兩大產品宗旨。本車4米3的車長確實是小型Crossover的水準，卻擁有2,750mm長軸距，以及類廂型MPV的方正陡直車身線條，得以在有限的尺碼下創造出極大化的車室空間。車內除了駕駛座外，副手座和後座皆可完全傾倒打平，變化成平坦且縱深絕佳的置物空間。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。