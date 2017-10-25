五大電信iPhone X資費一張表總整理 均無0元方案

〔記者吳佩樺／台北報導〕備受矚目的蘋果iPhone X本週五27日官網開放預購，11月3日正式開賣，五大電信業者資費皆已出爐，最低購機價為5800元起，均無0元方案。 蘋果iPhone X於11月3日正式開賣，五大電信資費均無0元方案。（蘋果提供）

電信三雄中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的iPhone X資費，並無太大的差異，以主流的月繳1399元看來，iPhone X 64GB和256GB購機價分別2萬1300、2萬6900元。最高月繳2699元資費，iPhone X 64GB和256GB則5800、1萬1400元入手，皆須綁約30個月。 五大電信iPhone X資費表。（記者吳佩樺整理）

亞太電信和台灣之星則主打限定促案，亞太電信推出搭配月繳1299元、綁約30個月,能以1萬9999元，將iPhone X 256GB帶回家，限量50名，限制太空灰、銀色各25名，詳細搶購資訊將於11月2日公布。台灣之星祭出10月27日至11月2日預購者，月繳999元以上購機價折1千元。

因為iPhone X傳言首批到貨量少，民眾恐怕不是想買就買得到，台灣之星提出預購開賣7天取貨保證。中華電信針對5年以上老用戶，搭配指定方案，依用戶年資和等候領機時間贈送帳單回饋金。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。