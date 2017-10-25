（獨家）沒你我活不下去！劉伊心嫁CEO肉麻喜帖曝光
2017/10/25 19:42
〔記者鍾智凱／台北報導〕劉伊心嫁給老虎牙子CEO林志隆，大婚倒數中，喜帖今搶先曝光：「你就是我的氧氣，在每一個呼吸裡，我需要你，沒有你我活不下去。」今生許下的誓約烙印在2人的喜帖，感人絕美。劉伊心親自製作喜帖。（老虎牙子提供）
這次劉伊心懷著待嫁女兒心，指定喜帖以藍色玫瑰與紫羅蘭做為主視覺，親手綁著喜帖上每條愛的緞帶，希望每位收到手作喜帖的親朋好友，見證他們人生最珍貴的瞬間，分享他們的幸福喜悅。劉伊心用心對齊喜帖的腰封。（老虎牙子提供）
婚禮則是融合自家最經典商品，以「戶外有氧」為婚禮主題，讓賓客感受到滿滿的氧氣，喜帖封面是婚禮的主題色「天空藍」，劉伊心也訂下婚禮當天的dress code，她說：「當天賓客的穿著都會是天空藍風格，就如同『老虎牙子』一樣，非常的有氧、自然、舒服、甜蜜」。
即將嫁入彰化大家族，林志隆也感動在喜帖上叩謝爸媽：「在人生最難忘的特別時刻，要感謝我的父母親 ，這麼多年來撐起一個家、一個企業，還有溫暖的港灣，爸！媽！您們永遠是我最愛的人。」劉伊心大婚喜帖以充滿氧氣的水藍為基調。（老虎牙子提供）
事業有成的劉伊心，喜帖邀請與她一樣有完美主義者的樂芙林婚卡設計師Brenda操刀，Brenda曾幫多位藝人設計喜帖，且也對品質有「強迫症」，可說與劉伊心相見恨晚。為了這次設計，也聆聽劉伊心與林志隆的愛情故事，把主視覺、LOGO，都融入在這張獨一無二的設計裡，讓劉伊心滿意到打開喜帖就一陣燦笑。劉伊心展示手作浪漫喜帖。（老虎牙子提供）
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