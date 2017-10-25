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首頁 > 婉君推

男星海中濕身秀6塊肌 放話模仿華仔卻變這樣

2017/10/25 19:37

〔記者粘湘婉／台北報導〕三立、東森8點華劇《真情之家》昨晚首播，「JR」紀言愷裸上身，從海中出場展現養眼6塊肌，讓李維維、陽詠存看到這幕驚呼連連，同樣有脫的孫沁岳，卻因劇本變動，養眼鏡頭全被剪光光，他看到JR帥氣鏡頭忍不住露出羨慕眼神，直呼：「我也有脫耶」，被打趣是在惋惜好身材沒機會展露。JR在《真情之家》濕身從海中出場。（三立提供）

JR回顧「濕身」甩髮場景，笑稱原想模仿偶像劉德華，在水中就把眼睜開，但眼睛無法承受超鹹海水「攻擊」，讓他完全睜不開眼，拍戲時刺眼陽光，更讓他熱到變瞇瞇眼，讓導演忍不住取笑：「你在模仿祝釩剛嗎？」李維維在《真情之家》飾演老模，與小模搶位PK。（三立提供）

而李維維在劇中飾演不上不下的老模，自稱型錄一姊與小模卡位PK，微妙微肖的尷尬模樣也讓觀眾大讚到位，劇中也安排謝承均客串演出攝影師，李維維笑說，當時拍戲時，她以為謝承均是別的劇組在拍戲，順道來探班，自己還很開心的對大家說她要找仔哥合照，搞得劇組趕緊跟她說清楚，因為謝承均就是來跟她對戲的，一旁的JR聽到大笑，「我姐就是這樣天然傻」。

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