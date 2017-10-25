男演員新戲狂裸露 想學劉德華濕身當場「落漆」
2017/10/25 19:14
〔記者吳志偉／台北報導〕李維維、孫沁岳、「JR」紀言愷、陽詠存主演的三立、東森八點華劇《真情之家》前（10/24）晚首播，當晚4人特別抽空與網友一起收看，其中當JR從海中出場時，大家都忍不住驚呼連連，第一集就狂露健壯身材，也讓不少觀眾眼睛大吃冰淇淋。JR在《真情之家》裸上身從海中出場。（三立提供）
孫沁岳則透露，其實他在飛機上和陽詠存相遇的出場戲，原設定也有安排換衣的橋段，當時接到要裸上身的指令，也為此苦練多時，沒想到正片播出並無此場面，讓他看到片段時，竟脫口而出：「我也有脫耶！」在場陽詠存、李維維笑說：「你是在惋惜嗎？」至於JR「濕身」，他笑說原本想模仿偶像劉德華，在水中就把眼睜開，殊不知眼睛受超鹹海水「攻擊」，根本睜不開眼，尤其拍戲時陽光強烈，常熱到變瞇瞇眼。陽詠存在飛機上不小心將泡麵打翻到孫沁岳身上。（三立提供）
第一集最高點落在孫沁岳帥氣登場，展現冷酷的行銷提案；另25-39歲女性有效收視最高點則落在孫沁岳和陽詠存在廣告公司碰面爭鋒相對兩人竟然一起得標。孫沁岳與紀言愷劇中打拳擊。（三立提供）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。