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週年慶買精品 這家百貨回饋率最高

2017/10/25 18:46

〔記者凃盈如／台北報導〕板橋大遠百週年慶明日起至11月14日正式開跑，光是10月19日至今天為止的VIP預購，就有大幅成長，家用與家電較去年提升20%、化妝品也成長了15%，且加上天氣轉涼，冬衣外套、冬被、寢具皆出現搶購人潮，來客率提升10%，整帶動整體業績成長10%。除了全館滿5,000元送500元抵用券之外，15家銀行聯手推出刷5,000送200元抵用券，亦即滿5,000元可得到700元抵用券回饋。板橋大遠百獨家限定推出JO MALONE聖誕節吊飾，1,210元，限量100組。（遠百提供）

今年遠百下重本在精品、黃金、珠寶區塊，該區滿50,000元送5,000元抵用券，再送全檔高額滿額禮當日刷滿50,000元送1,100元抵用券，若為遠東商銀、花旗銀行、澳盛銀行卡友，再送限量1,000元商品券，也就是，消費50,000元可得到 高達14.2%（7,100元）回饋，堪稱業界最殺。板橋大遠百週年慶推出10月26日限定組：SK-II經典青春熱銷組，價值10,970元，卡友價6,642元，限量100組。（遠百提供）

今年除了價格優惠、商品齊全外，週年慶期間也推出多個餐飲快閃櫃位，包括珍妮曲奇、一蘭拉麵、好丘、日本模範生點心麵等美食櫃，逛街有食趣，更祭出高價值抽獎，凡於全館當日單筆消費滿2,000元即可參加「HYUNDAI VERNA 1.6雅仕版」價值57.9萬元汽車抽獎以及「五星級板橋凱薩大飯店」住宿抽獎機會。

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