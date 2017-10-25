限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）現場直擊！日版《那些年》向原作致敬 平溪重現放天燈浪漫場景

2017/10/25 18:45

〔記者羅子欣／台北報導〕國片《那些年，我們一起追的女孩》浪漫又揪心的劇情令人印象深刻，也成為台灣經典青春愛情片之一，吸引日本改編翻拍，今導演長谷川康夫帶著男女主角山田裕貴、齋藤飛鳥到平溪老街、菁桐車站，拍攝片中放天燈的經典橋段，山田裕貴為更貼近角色，還理平頭、戴假髮，透露雖柯震東演的很好，但也會用自己的方式詮釋「柯景騰」。日版《那些年，我們一起追的女孩》台灣菁桐車站取景，山田裕貴（右）、齋藤飛鳥體驗放天燈。（記者胡舜翔攝）

日版《那些年》故事背景將從台版的1994年改為2000年，上月已在主要場景東京開拍，這次來台拍攝則是為了向原作致敬，吸引多家日本媒體隨行。山田裕貴憑《明天，我要和昨天的妳約會》、日劇《惡作劇之吻2013》等作品受到歡迎，對於演出日版《那些年》，他表示對片中男女主角在雨中吵架、「沈佳宜」結婚時「柯景騰」強吻新郎等場景印象深刻，也建議導演重現這些鏡頭，「希望大家看了會感動。」至於有無吻戲他則神秘說：「這是秘密。」日版《那些年，我們一起追的女孩》台灣菁桐車站取景，山田裕貴（右）、齋藤飛鳥體驗放天燈。（記者胡舜翔攝）日版《那些年，我們一起追的女孩》台灣菁桐車站取景，齋藤飛鳥被封為日本三大可愛教主之一。（記者胡舜翔攝）

齋藤飛鳥第一次演電影就擔任女主角，還要演女神沈佳宜，被問到求學時是否有相同經驗，她害羞否認，坦言其實沒有很多追求者；這是她2次來台，她表示：「感覺台灣是一個對日本人很親切的國家，能夠親眼看到片中的場景，非常興奮！」日版《那些年，我們一起追的女孩》台灣菁桐車站取景，導演長谷川康夫。（記者胡舜翔攝）

導演長谷川康夫也補充，因台日國情不同，劇情上有許多設定也會做調整，但仍會保留原版中經典的畫面與場景，透露九把刀有專程飛到日本探班、跟男女主角相見歡，盼日版《那些年》可以成為促進台日交流的橋樑。日版《那些年，我們一起追的女孩》台灣菁桐車站取景，日本團隊拍攝火車引發車上乘客好奇。（記者胡舜翔攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
恭喜！連7次試管嬰失敗 名嘴黃光芹終圓母夢 恭喜！連7次試管嬰失敗 名嘴黃光芹終圓母夢
2017/10/25 13:34
白雲抓狂分手原因曝光 驚爆Nana被富商「欺負」 白雲抓狂分手原因曝光 驚爆Nana被富商「欺負」
2017/10/25 11:44
財力懸殊婚姻卡關？艾成這樣說… 財力懸殊婚姻卡關？艾成這樣說…
2017/10/25 14:43
恭喜！金泰希女兒出生 Rain：漂亮的公主 恭喜！金泰希女兒出生 Rain：漂亮的公主
2017/10/25 12:36
驚！利菁素顏長這樣 鄉民看了嚇到說⋯ 驚！利菁素顏長這樣 鄉民看了嚇到說⋯
2017/10/25 10:08
曾與成龍鬧翻 陳自強過世 曾與成龍鬧翻 陳自強過世
2017/10/25 12:16
王瞳當房產小富婆 傳媽媽不滿艾成格差戀 王瞳當房產小富婆 傳媽媽不滿艾成格差戀
2017/10/25 11:00
女星法國打拚2年收穫滿滿 「感謝看不起你的人」 女星法國打拚2年收穫滿滿 「感謝看不起你的人」
2017/10/25 10:55
外洩周董帥兒正面照 桃子急刪文 外洩周董帥兒正面照 桃子急刪文
2017/10/25 19:04
陳曉忙拍戲 陳妍希兒不會叫爸爸 陳曉忙拍戲 陳妍希兒不會叫爸爸
2017/10/25 10:17
林志穎再現大哥腸粉攤 大批師奶排隊爆買 林志穎再現大哥腸粉攤 大批師奶排隊爆買
2017/10/25 16:00
繼婚禮歌手曝光後 「他」被爆主持雙宋婚禮 繼婚禮歌手曝光後 「他」被爆主持雙宋婚禮
2017/10/25 12:43
林佑星婚頭舌吻男伴 丁國琳爆乳修女逞胸器 林佑星婚頭舌吻男伴 丁國琳爆乳修女逞胸器
2017/10/25 13:17
曾雅蘭不滿侯昌明 公開床上不雅睡姿 曾雅蘭不滿侯昌明 公開床上不雅睡姿
2017/10/25 14:56
愛犬咬死人案未結 始源這句話被翻出惹火韓人 愛犬咬死人案未結 始源這句話被翻出惹火韓人
2017/10/25 12:26
曾莞婷罕露溝！超兇爆乳網友直呼「我要暗殺她男友」 曾莞婷罕露溝！超兇爆乳網友直呼「我要暗殺她男友」
2017/10/25 15:47
被扯未婚生子怒告記者 阿妹經紀人：誰再講就告誰 被扯未婚生子怒告記者 阿妹經紀人：誰再講就告誰
2017/10/25 12:49
（獨家）「進不去」辯縮陰術後戲謔 女星找呂秋遠逆轉告贏小三 （獨家）「進不去」辯縮陰術後戲謔 女星找呂秋遠逆轉告贏小三
2017/10/25 18:04
他瞎爆張惠妹未婚當媽 挨告GG道歉了 他瞎爆張惠妹未婚當媽 挨告GG道歉了
2017/10/25 12:38
劉德華5歲愛女曝光！現身中環血拼萌翻 劉德華5歲愛女曝光！現身中環血拼萌翻
2017/10/25 14:04
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.