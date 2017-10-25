（影音）現場直擊！日版《那些年》向原作致敬 平溪重現放天燈浪漫場景
〔記者羅子欣／台北報導〕國片《那些年，我們一起追的女孩》浪漫又揪心的劇情令人印象深刻，也成為台灣經典青春愛情片之一，吸引日本改編翻拍，今導演長谷川康夫帶著男女主角山田裕貴、齋藤飛鳥到平溪老街、菁桐車站，拍攝片中放天燈的經典橋段，山田裕貴為更貼近角色，還理平頭、戴假髮，透露雖柯震東演的很好，但也會用自己的方式詮釋「柯景騰」。日版《那些年，我們一起追的女孩》台灣菁桐車站取景，山田裕貴（右）、齋藤飛鳥體驗放天燈。（記者胡舜翔攝）
日版《那些年》故事背景將從台版的1994年改為2000年，上月已在主要場景東京開拍，這次來台拍攝則是為了向原作致敬，吸引多家日本媒體隨行。山田裕貴憑《明天，我要和昨天的妳約會》、日劇《惡作劇之吻2013》等作品受到歡迎，對於演出日版《那些年》，他表示對片中男女主角在雨中吵架、「沈佳宜」結婚時「柯景騰」強吻新郎等場景印象深刻，也建議導演重現這些鏡頭，「希望大家看了會感動。」至於有無吻戲他則神秘說：「這是秘密。」日版《那些年，我們一起追的女孩》台灣菁桐車站取景，山田裕貴（右）、齋藤飛鳥體驗放天燈。（記者胡舜翔攝）日版《那些年，我們一起追的女孩》台灣菁桐車站取景，齋藤飛鳥被封為日本三大可愛教主之一。（記者胡舜翔攝）
齋藤飛鳥第一次演電影就擔任女主角，還要演女神沈佳宜，被問到求學時是否有相同經驗，她害羞否認，坦言其實沒有很多追求者；這是她2次來台，她表示：「感覺台灣是一個對日本人很親切的國家，能夠親眼看到片中的場景，非常興奮！」日版《那些年，我們一起追的女孩》台灣菁桐車站取景，導演長谷川康夫。（記者胡舜翔攝）
導演長谷川康夫也補充，因台日國情不同，劇情上有許多設定也會做調整，但仍會保留原版中經典的畫面與場景，透露九把刀有專程飛到日本探班、跟男女主角相見歡，盼日版《那些年》可以成為促進台日交流的橋樑。日版《那些年，我們一起追的女孩》台灣菁桐車站取景，日本團隊拍攝火車引發車上乘客好奇。（記者胡舜翔攝）