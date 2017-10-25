ITF旅展酷航天天送免費機票 官網優惠機票千元有找

〔記者莊士賢／台北報導〕ITF台北國際旅展即將於10/27展開，酷航在旅展現場每天送免費機票，共送出12張，酷航官網同時推出旅展期間非凡體驗價，單票價程含稅988元起。 酷航在ITF旅展現場每天送免費機票，另外在官網推出優惠票價千元有找。（酷航提供）

酷航在旅展現場每日舉辦3場「酷航最酷天天送機票」互動遊戲（每日12:30、14:00、16:00時段舉辦），民眾在舞台時間參與活動，就有機會帶走免費機票與限量獨家商品。另外，旅展期間週末六日兩天（10/28-29），酷航力邀百萬「黃衣酷迷」穿著黃色衣著前來攤位闖關。酷航將加碼於週六、日的下午15:30 舉辦活動，將送出免費機票。民眾不論是穿黃T-shirt、黃POLO衫、情人的黃襯衫、黃帽子、黃雨衣、黃色緊身褲….，只要敢穿，就有機會參加抽獎獲得機票。

因應旅展，酷航官網也推出優惠活動，台北／高雄出發直飛航點，包括：新加坡、東京、大阪、札幌、首爾等航點，最低票價單程含稅988元起。東南亞航點，包括：普吉島、喀比、關丹、古晉、蘭卡威等航點，單程票價2,188元起。澳洲、印度航點單程票價3,688元起；希臘雅典、馬爾地夫航點單程票價7,888元起。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。