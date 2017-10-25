戴愛玲挺同志藏洋蔥 錄音遭歌王刁到崩哭

〔記者陽昕翰／台北報導〕戴愛玲首度在新專輯收錄台語歌，她邀來金曲歌王蕭煌奇寫歌、製作，卻因「祝福」二字的咬字及「氣口」重錄了60遍，讓她信心全被擊敗，一度崩潰痛哭，她直呼：「想說怎麼會那麼難啊，一直覺得自己台語還不錯，殊不知搞到自己！」 戴愛玲推出新專輯，卻被台語歌給整慘。（索尼提供）

從小愛唱台語的戴愛玲，這次向經紀公司師兄蕭煌奇邀歌成功，2人討論後決定以國、台語交錯的形式詮釋這首《暗了，亮了》，她花了兩週時間勤練台語咬字，才練成標準的口音，卻笑稱被台語給整慘。 戴愛玲邀來金曲歌王蕭煌奇寫下新歌 《暗了，亮了》。（索尼提供）

雖然製作人蕭煌奇對她很嚴厲，拍攝MV時仍到場探班，大讚她唱得好，還幽默地說：「MV也拍得很好看。」語畢讓全場一陣爆笑。

她去年曾在同志大遊行的終點舞台獻唱，這首由蕭煌奇譜曲、巫宇軒寫詞的新歌也暗藏了洋蔥，歌詞唱道：「惦身邊做伊的家屬 ， 是心內最大的願望 ， 有一天甘會行過風雨 ，在太陽下大方牽著手，不再只是夢」，她持續要為婚姻平權發聲，也談到：「希望能這首歌能鼓勵大家繼續勇敢愛下去，相信自己、相信愛！」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。