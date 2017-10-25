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E奶女神嗨撂客語 自評沒勤儉精神

2017/10/25 18:21

〔記者翁子涵／台北報導〕E奶女神朱俐靜最近和金曲獎最佳新人團體「BOXING」攜手在世界音樂節演出，聯手把《其實沒聊甚麼》融入客語、原住民語，讓粉絲驚艷不已，朱俐靜也坦言壓力頗大，苦笑說：｢因為這首歌節奏比較快，再加上客家歌詞接的很緊，又得念的很快，所以我只要唱錯一個字，後面就會全部亂七八糟，像骨牌效應一樣，很恐怖！」朱俐靜近來和BOXING搭檔演出。（福韻工作室提供）

談到BOXING唱原住民語的RAP部分，朱俐靜更大笑說：｢其實BOXING在唱什麼我完全聽不懂！有點鴨子聽雷的感覺！」BOXING也趁著空檔在後台狂哼歌逗樂朱俐靜，還邀約朱俐靜之後當客座主唱，朱俐靜則打趣回：｢乾脆之後來組七朵花樂團！應該很有衝突趣味感！」朱俐靜和BOXING的演出，讓粉絲驚艷不已。（福韻工作室提供）

此外，身為客家人的朱俐靜，被問到是否也很勤儉持家？她笑說：｢比起勤儉持家，我好像比較刻苦耐勞！可以很拼很努力很ㄍㄧㄥ，但是沒有特別節儉；像每次跟朋友吃東西我每次都會很熱情點過頭點了滿桌菜，結果我都吃不完，最後都要花時間推銷給旁邊的人！」

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