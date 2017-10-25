看到變形金剛展臂連鄭麗君都好興奮 紙風車換新裝再啟鄉村巡演

〔記者凌美雪／台北報導〕2014年開跑的紙風車的藝術卡車，換新裝後就前往馬來西亞檳城演出，甫載譽歸國。今天在台北首度展示「變身」過的新面貌，並宣告「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」將自本週起重啟全國巡演，首場將於10月27日駛入台中梧棲國小，由台灣特技團領銜演出；10月28日，再帶著九天民俗技藝團駛入新北市新莊光華國小。 藝術卡車換新裝再啟巡演，文化部長鄭麗君自爆曾應徵319義工，力挺紙風車實踐公民文化平權。（記者凌美雪攝）

紙風車台灣鄉村卡車藝術工程於過去3年來，已在全台19縣市、103個鄉鎮市區演出過137場次。今年在全國加油站與RC文化藝術基金會贊助下，藝術卡車進場變身，兩側車身以3D立體效果呈現唐吉訶德日日夜夜為理想奔跑的精神，也是參與此計畫的工作人員寫照。 紙風車台灣鄉村卡車藝術工程融會多元演出團隊，豐富台灣文化生命力。（記者凌美雪攝）

全新的藝術卡車由6.5噸貨卡改裝而成，能在12分鐘內以變形金剛姿態展合，且從不同角度展現台灣風景地標日夜變化之美，亦可變身長9公尺、高6公尺的演出舞台。 藝術卡車換新裝，車體可在不同角度呈現台灣風景日夜之美，唐吉軻德將日日夜夜率隊前往各地演出。（記者凌美雪攝）

文化部長鄭麗君親自到現場參觀，並表示，看到「變形金剛」表演張開時，好像回到孩子的心情，很興奮。「很高興今天看到變形金剛換新裝重新出發，剛剛從馬來西亞風塵僕僕回到台灣，又要帶著我們的藝文團隊到偏鄉藝文資源相對稀少的地區，把藝術的夢想帶到台灣每個角落，」鄭麗君說，「它乘載著大家的夢想進到台灣各地，相信可在表演與觀眾之間，創造出一個全新的台灣文化生命力，身為文化部長，非常感謝紙風車這股力量的展現。」

鄭麗君說起小時候的順口溜，「小姐小姐別生氣，明天帶你去看戲。」前提是要能人人有戲看，她希望在紙風車這樣的團體與政府共同努力下，未來家長可以跟孩子，孩子也都可跟長輩說，「明天帶你去看戲。」

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