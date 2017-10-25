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（獨家）「進不去」辯縮陰術後戲謔 女星找呂秋遠逆轉告贏小三

2017/10/25 18:04

〔記者鍾智凱／台北報導〕64歲整形名醫蕭弘道斷開正宮與通告女星「理沙」張禎庭梅開二度，不料今年3月理沙告丈夫，原因是抓到偷吃，連林姓小三一起告妨害家庭，求償200萬元，但理沙敗訴沒告成，今傳出她逆轉勝。「理沙」張禎庭有16年臨演經驗，曾在《玻璃樽》演成龍前女友。（擷取自YouTube）

理沙控訴，丈夫與林女互傳充滿性暗示的LINE對話，譬如包括「小弟」、「3P」與「進不去」⋯等，咬定2人有性行為。林女則反駁，LINE內容遭斷章取義，蕭只是個性不拘小節，相關對話其實是蕭為客戶進行過私密處緊縮手術，之後才衍生這些戲謔用語，後來法官也認為憑這幾句難判定真的有婚外情。蕭弘道（左）、理沙上月擔任保養品記者會嘉賓。（讀者提供）

但今傳出理沙逆轉勝，對此理沙受訪表示的確她已收到高等法院判決書，她高興表示：「這真是遲來的正義，林女需賠給我10萬精神賠償，全案定讞不可上訴。」理沙拍攝最新廣告作品。（擷取自YouTube）

不過理沙透露，蕭弘道跟她在一起後，曾偷吃2次被她抓到，她想離婚但蕭說悔過，依然愛她，因此2人未離婚，理沙說最近接了不少廣告及主持工作，展開了新生活。此外她也特別感謝這樁官司的幕後大功臣，也就是知名網紅律師呂秋遠，她說：「官司的判決我非常滿意。」

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